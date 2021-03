Covid Italia, bollettino oggi 15 marzo 2021: 15.267 nuovi casi e 354 morti, tasso di positività all'8,5% (ma meno tamponi)

Covid Italia, il bollettino di oggi 15 marzo 2021. Sono 15.267 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.315. Le vittime sono state 354, ieri erano state 264. Sono stati effettuati 179.015 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 273.966. Un netto calo abituale la domenica. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è dell'8,5%%, ieri era stato del 7,8%, quindi oggi in aumento dello 0,7%. Le Regioni più colpite sono Emilia-Romagna (2.822), Lombardia (2.185) e Campania (1.825).

I dimessi/guariti sono 15.807, per un totale di 2.605.538 dall'inizio dell'epidemia. Sono 3.157 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di 75 unità rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 25.338.

I dati delle Regioni

Emilia Romagna

Sono 2.822 i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna, sulla base di oltre 15.700 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Numeri in linea con quelli delle ultime due settimane - età media di oggi 41 anni - che portano il numero totale dei contagiati in regione da inizio pandemia oltre soglia 300mila. Altre 61 sono le vittime con Covid-19, tra cui anche cinquantenni, mentre sale il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 373 (+9 rispetto a ieri), 3.464 quelli negli altri reparti Covid (+145 in 24 ore). Per quanto riguarda i contagi nelle province: Bologna registra 760 nuovi casi più 73 del comprensorio imolese. A seguire: Modena (575), Rimini (338), Cesena (224), Ravenna (216), Reggio Emilia (189), Ferrara (164), Forlì (125), Parma (120), Piacenza (38). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 68.293 (+1.738 rispetto a ieri), il 94% in isolamento a casa.

Lombardia

Sono 2.185 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 126 "debolmente positivi") mentre sono 79 le persone decedute nelle ultime 24 ore, portando così a 29.299 il numero di morti dall'inizio dell'epidemia. Lo rende noto la Regione. Il rapporto tra tamponi e positivi si attesta al 10,1%). Quanto ai tamponi effettuati, sono 21.605 (di cui 17.547 molecolari e 4.058 antigenici) per un totale di 7.354.998. I pazienti guariti/dimessi sono 546.761 (+6.430), di cui 5.015 dimessi e 541.746 guariti mentre quelli ricoverati in terapia intensiva salgono a 728 (+14) e quelli ricoverati non in terapia intensiva a 6.198 (+121).

Campania

Sono 1.823 i casi di positività al Covid 19 accertati in Campania nelle ultime 24 ore. Dei nuovi ammalati 607 sono sintomatici; i tamponi eseguiti nell'ultima giornata sono stati complessivamente 12.652. Il tasso di contagio è del 14,40% rispetto al 10,96 precedente.I deceduti sono 35 mentre le persone dichiarate guarite sono 1.737. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 161 (dato uguale al precedente). I posti letto di degenza occupati sono 1543, in crescita rispetto al dato precedente.

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.742 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 158 dopo test antigenico), pari al 12,3% dei 14.163 tamponi eseguiti, di cui 7.156 antigenici. Dei 1.742 nuovi casi, gli asintomatici sono 649 (37,2%). I casi sono 352 di screening, 901 contatti di caso, 489 con indagine in corso, 24 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 145 in ambito scolastico e 1.573 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 279.249, di cui 23.424 Alessandria, 13.661 Asti, 9.096 Biella, 38.159 Cuneo, 21.581 Novara, 148.876 Torino, 10.515 Vercelli, 10.477 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.297 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.163 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 276 (+9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.070 (+184 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 26.854. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.338.286 (+14.163 rispetto a ieri), di cui 1.254.268 risultati negativi.

Sono 19 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi. Il totale è ora di 9.682 deceduti risultati positivi al virus, 1.440 Alessandria, 609 Asti, 389 Biella, 1.148 Cuneo, 797 Novara, 4.451 Torino, 436 Vercelli, 326 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 239.367 (+1175 rispetto a ieri), 20.639 Alessandria, 12.240 Asti,8.116Biella, 32.492 Cuneo, 18.633 Novara, 126.372 Torino, 8.767 Vercelli, 9.115 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.149 extraregione e 1.844 in fase di definizione.

Lazio

Oggi su quasi 12 mila tamponi nel Lazio (-4.256) e oltre 6 mila antigenici per un totale di oltre 18 mila test, si registrano 1.536 casi positivi (-276), 20 i decessi (+10) e +664 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 8%. I casi a Roma città sono a quota 806.

Toscana

In Toscana sono 1.106 i nuovi casi di positività al Covid (1.085 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 174.088 dall'inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 144.570 (83% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.923 tamponi molecolari e 1.787 tamponi antigenici rapidi, di questi l'8,7% è risultato positivo. Sono invece 6.322 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.566, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.643 (44 in più rispetto a ieri), di cui 241 in terapia intensiva (5 in più).

Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 7 uomini e 4 donne, con un'età media di 82,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 1.106 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l'8% ha 80 anni o più).

Puglia

Si registrano 715 casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia a fronte di 4.707 test. I dati del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, segnalano una netta diminuzione dei nuovi contagi ma anche dei tamponi. Dei positivi odierni, 357 sono in provincia di Bari, 71 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 116 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Ieri su 8.951 tamponi erano emersi 1.542 positivi. Sono stati registrati 34 decessi, in netto aumento rispetto a ieri: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 12 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Ieri erano 9. In tutto in Puglia sono morte 4.303 persone.

Veneto

È un calo repentino, ma determinato come sempre dal ritardo nel caricamento dei dati nel weekend, quello registrato oggi in Veneto nei contagi Covid: solo 841 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, e 10 i decessi. Numeri che portano il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia a 355.155, e quello delle vittime a 10.116. Non si arresta la crescita dei ricoveri ospedalieri: sono 1.412 i letti occupati nei normali reparti medici, mentre salgono a 196 (+6) i pazienti nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi in regione sono 35.324 (+318).

Abruzzo

Sono 329 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.511 tamponi molecolari: è risultato positivo il 9,37% dei campioni. Continuano ad aumentare i ricoveri, che passano dai 766 ai 772 di oggi, ma dopo giorni c'è un primo calo delle terapie intensive. Si registrano dieci decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.911. I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 mesi e 100 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 74: 12 in provincia dell'Aquila, 8 in provincia di Pescara, 29 in provincia di Chieti e 25 in provincia di Teramo.

I dieci decessi, cinque dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 62 e 94 anni: 5 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, una in provincia di Teramo e una in provincia dell'Aquila. Gli attualmente positivi sono 12.806 (-34): 685 pazienti (+12) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 87 (-6, con 4 nuovi ricoveri) sono in terapia intensiva. Gli altri 12.034 (-40) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono sono 45.699 (+352). Eseguiti anche 4.411 test antigenici. La località con più nuovi casi è Pescara (46). A livello territoriale, l'incremento più consistente si registra nel Chietino (105), seguito dal Pescarese (90), dal Teramano (72) e dall'Aquilano (54).

Friuli Venezia Giulia

Sono 398 i casi di coronavirus riscontrati oggi in Friuli Venezia Giulia. Di questi, 369 sono stati rilevati dall'analisi di 3.214 tamponi molecolari, con una percentuale di positività pari all'11,48%, e 29 da 444 test rapidi antigenici (6,53%). I decessi registrati sono 17; i ricoveri nelle terapie intensive sono 70 (+3) mentre quelli in altri reparti 532 (+ 4). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.027, con la seguente suddivisione territoriale: 671 a Trieste, 1.543 a Udine, 608 a Pordenone e 205 a Gorizia. I totalmente guariti sono 66.574, i clinicamente guariti 2.506, mentre le persone in isolamento a oggi sono 13.836. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 86.545 persone con la seguente suddivisione territoriale: 16.109 a Trieste, 41.223 a Udine, 17.806 a Pordenone, 10.436 a Gorizia e 971 da fuori regione.

Basilicata

In Basilicata - che da domani passerà dalla zona rossa a quella arancione - nello scorso fine settimana sono stati analizzati 1.940 tamponi molecolari: 181 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 169 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 48 ore è stato registrato un decesso, con il totale delle vittime lucane salito quindi a 374. In netto aumento, da 136 a 174 in due soli giorni, il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 17 (tre in più rispetto al precedente bollettino) in terapia intensiva, otto al San Carlo di Potenza e nove al Madonna delle Grazie di Matera. Con 78 guarigioni registrate nello scorso week-end, il numero dei lucani attualmente positivi è di 3.898 (3.724 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 12.789. Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 260.746 tamponi molecolari, 240.823 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 158.614 persone.

