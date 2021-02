Covid Italia, bollettino oggi 16 febbraio: 10.386 casi e 336 morti. Lombardia: quasi 2mila contagi. Tasso positività al 3,8%

Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 16 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.386 i test positivi al coronavirus registrati in Italia (ieri 7.351), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 336 (a fronte delle 258 di ieri). Tra le regioni più casi in Lombardia (1.696), seguita da Campania (1.135) ed Emilia Romagna (968). Sono stati invece 274.019 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati. Ieri erano stati 179.278, circa 95 mila in meno, quindi. Il tasso di positività è del 3,8%, a fronte del 4,1% di ieri (-0,3% in 24 ore).

APPROFONDIMENTI I DATI Covid Lazio, bollettino: 894 nuovi casi (+134) e 32 morti (-2).... VACCINI Coronavirus, parte la vaccinazione di massa anche a Terni con gli... L'ALLARME Varianti Covid, Galli: «Ho il reparto invaso, a breve avremo... ROMA Variante inglese, l’Iss chiede il giro di vite. Gelmini:... ROMA Vaccino, Ue: ok più veloci e siti produttivi anche in Italia FAQ Variante inglese, cos'è e perché è... IL CASO Covid, dita in cancrena amputate. Studio choc: nuova manifestazione... LO STUDIO Covid, dopo 3 ore il virus muore sulle superfici di carta: ecco i... LE DICHIARAZIONI Lockdown, bufera su Ricciardi. Il consulente di Speranza: «Do...

Governo Draghi e Covid, l'Italia resta divisa in zone: niente lockdown nazionale, ma fasce rosse locali

SCARICA QUI IL BOLLETTINO

Meno ricoveri e terapie intensive

Sono 2.074 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, con un saldo giornaliero di 15 unità in meno tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 154. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono ora 18.463, con un calo di 52 unità. I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.739.591, i morti 94.171. Gli attualmente positivi sono 393.686 (-4.412 nelle ultime 24 ore), i guariti e dimessi sono 2.251.734 (+14.444), in isolamento domiciliare ci sono 373.149 persone (-4.345)

Toscana

In Toscana sono 444 i nuovi casi positivi al Covid (425 confermati con tampone molecolare e 19 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 144.247 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 127.472 (88,4% dei casi totali). I ricoverati sono 851 (6 in più rispetto a ieri), di cui 133 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano 15 nuovi decessi.

Veneto

Risale dopo il fine settimana il numero dei nuovi contagi giornalieri da Coronavirus in Veneto, attestandosi sulla media delle ultime settimane: sono 638 i casi registrati in 24 ore, con il totale da inizio pandemia a 322.354 malati. I decessi registrati da ieri sono 42 in più, con il totale a 9.551. Gli attuali positivi sono 24.253, 557 in meno rispetto a ieri. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 1.382 ricoverati nei reparti non critici (-51) e 136 pazienti nelle terapie intensive (-12).

Marche

Sono 277 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche: la provincia più colpita è ancora quella di Ancona con 87 casi, seguita da Pesaro Urbino con 65, Macerata con 58, Ascoli Piceno con 29, Fermo con 18 e 20 di fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore «sono stati testati 4.962 tamponi: 2.995 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.320 nello screening con percorso Antigenico) e 1.967 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,2%)».

Oggi su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (-950) e quasi 21 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 894 casi positivi (+134), 32 i decessi (-2) e +2.031 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 3%. I casi a Roma città sono sotto quota 600.





Puglia

Secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione, sono 34 le persone morte nelle ultime 24 ore per coronavirus in Puglia, mentre su 10.100 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus eseguiti, sono stati registrati 694 casi positivi con una incidenza del 6,87% (ieri era stata dell'11,6%): 237 nuovi casi sono in provincia di Bari, 179 in provincia di Taranto, 82 in provincia di Brindisi, 96 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 48 nella provincia BAT, 3 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.



Basilicata

Sono 83 i nuovi positivi in Basilicata sui 1.058 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, che hanno fatto registrare un'altra vittima del covid: sono alcuni dei dati contenuti nel bollettino della task force regionale. Dei nuovi positivi, solo 79 sono residenti in Basilicata, dove in un giorno sono guarite 54 persone (in totale, sono 10.368 coloro che hanno superato la malattia dall'inizio dell'emergenza). Il numero delle persone vittime del coronavirus ha raggiunto quota 343.

Sardegna

Nelle ultime 24 ore in Sardegna si registrano sette morti (1.079 in tutto) e 66 nuovi contagi. Salgono così a 40.329 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 707.233 tamponi, per un incremento complessivo di 3.341 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività dello 1,9%.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5702 tamponi molecolari sono stati rilevati 175 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,07%. Sono inoltre 2380 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 85 casi (3,57%). I decessi registrati sono 10; scendono i ricoveri nelle terapie intensive a 60 e anche quelli in altri reparti a 396. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Campania

Sono 1.135 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, di cui 136 casi identificati da test antigenici rapidi. Sono 38 i sintomatici. I tamponi analizzati sono 14.156 (di cui 3.164 antigenici). I casi positivi di coronavirus emersi in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 245.017 (di cui 3.252 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 2.693.549 (di cui 67.247 antigenici). Sono 17 i decessi inseriti nel bollettino odierno, 12 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. I decessi in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 sono 4.039.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 526.830 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 557.425 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 35.685 (+121 rispetto a ieri), quelle negative 491.145. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare, inoltre, -2 terapie intensive, +206 guariti/dimessi e 1 decesso.

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 771 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 141 dopo test antigenico), pari al 4,1% dei 18.824 tamponi eseguiti, di cui 11.315 antigenici. Dei 771 nuovi casi, gli asintomatici sono 310 (40,2 %). I ricoverati in terapia intensiva sono 141 (- 3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.900 (- 33 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.168 I tamponi diagnostici finora processati sono 2.764.164 (+18.824 rispetto a ieri), di cui 1.093.919 risultati negativi. Sono 37 i decessi.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 238.074 casi di positività, 968 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.678 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è scesa al 2,8%. Purtroppo, però, si registrano 35 nuovi decessi

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA