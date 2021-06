E l'influenza? Che fine ha fatto l'influenza dopo mesi di rigide misure contro il Covid? Anche la nostra malattia di stagione sembra essere stata travolta dalla pandemia, con un arretramento rilevante in tutti i Paesi del mondo, tanto che negli Stati Uniti cominciano a chiedersi che effetti potrebbe provocare già dall'anno prossimo questa novità. In un lungo servizio della Cnn gli esperti americani hanno messo in guardia dai possibili...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati