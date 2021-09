Covid, c'è un gene che attiva la resistenza alla malattia e non fa sviluppare forme gravi (i pipistrelli non ce l'hanno)

C'è un gene che protegge dalle forme gravi del Covid. E' stato identificato e fa parte del sistema dell'interferone, la prima linea di difesa contro virus e batteri, la cosiddetta immunità innata. Si tratta del gene OAS1, uno degli attori principali del circuito dell'interferone, perché attiva le forbici che fanno a pezzi tutti i virus a Rna, tra cui il SarsCov2. La scoperta è pubblicata sulla rivista Science dai ricercatori dell'università di Glasgow, guidati da Arthur Wickenhagen.

«Oas1 è un gene, che sotto l'induzione dell'interferone attiva un altro enzima che taglia l'Rna. In sostanza attiva le forbici che fanno a pezzi i virus a Rna, come quello del Covid», spiega all'ANSA il genetista Giuseppe Novelli, che da mesi sta studiando il coinvolgimento dell'interferone nel Covid-19.

