Covid, un farmaco che garantisce l'immunità immediata dal virus è in fase di sperimentazione in Spagna da parte della multinazione Grifols: il principio è quello noto dell'immunoglobulina Gamunex-C e punta all'uso di anticorpi policlonali anti-Sars-CoV-2 ottenuti da donatori di plasma che sono guariti. Ma la ricerca e la sperimentazione hanno accelerato nonostante l'arrivo dei vaccini perché, secondo l'azienda, questo farmaco potrebbe affiancarli ad esempio per aiutare i pazienti immunodepressi per i quali la vaccinazione non è indicata. Oppure per gli anziani e il personale paramedico. Se somministrato (per via sottocutanea) subito dopo l'esito positivo del test, potrebbe evitare peggioramenti e quindi i ricoveri.

La sperimentazione

Senza dimenticare che si tratta ancora di una sperimentazione e che non vanno quindi alimentate speranze, la Grifols rende noto chei test diagnostici riguarderanno un campione di 800 persone asintomatiche ma risultate positive al covid-19. Secondo la multinazionale l'immunoglobulina Gamunex-C si è rivelata sicura e efficacie già da 15 anni per prevenire numerose malattie infettive in malati immunodepresse.

L'infettologo Orio Mitjà ha scritto in una nota ripresa da al elperiodico.com che «la cura con immunoglobuline fornisce una combinazione di anticorpi policlonali che, rispetto a quelli monoclonali, garantisce una maggiore diversità che potrebbe rafforzare la protezione contro il Covid».

I test, in collaborazione con numerosi laboratori anche americani, inizieranno in febbraio allospedale Trias i Pujol di Badalona e i primi risultati saranno pronti in primavera.

Secondo la Grifols, ma i maggiori produttori di medicinali basati su immunoglobuline, fra i vantaggi di questa cura c'è anche quello della facilità di conservazione del farmaco in frigorifero.

