Covid, ecco il farmaco anti-tumorale che attenua i danni: il Selinexor blocca la proteina virale più tossica

Il Selinexor può attenuare gli effetti dannosi del Covid-19. Il farmaco anti-tumorale (usato per il trattamento di alcuni tumori del sangue) pare riesca a bloccare l'azione della proteina virale più tossica, la Orf6, migliorando la sopravvivenza delle cellule umane di circa il 12%. Ad affermarlo sono due studi dell'Università del Maryland condotti su moscerini della frutta e su cellule umane. Questi lavori, pubblicati sulla rivista scientifica Cell&Bioscience, potrebbero aprire la strada a nuovi potenziali farmaci che potrebbero essere testati per il trattamento di pazienti affetti da Covid-19 grave.

APPROFONDIMENTI PADOVA PAY Iov, dosi per 1.500 pazienti oncologici «Pronti ad allargare la... LO STUDIO Covid, risposta immunitaria diversa per donne e uomini? Lo studio che... MILANO Fraintesa morta a 38 anni: la travel blogger che affrontava la... COVID19 Vaccino, cambia il calendario: sei categorie, priorità a... GRAN BRETAGNA Tumori, farmaco blocca riparazione cellule cancerogene. I medici:...

Montefiore and Einstein researchers: Most people with #cancer who are infected by #COVID19 produce antibodies at a rate comparable to the rest of the population—but their ability to do so depends on their type of #cancer and treatments they’ve received. https://t.co/tj29HZyCxa

— Albert Einstein College of Medicine (@EinsteinMed) March 27, 2021