Covid, denunciato italiano positivo alla variante inglese: rientrato da Svizzera, viaggiava in treno e taxi

Positivo alla variante inglese del Covid, non solo rientra tranquillamente in Italia dalla Svizzera ma viaggia tra treno e taxi senza mettersi in autoisolamento. E' stato così denunciato un italiano di 30 anni, di professione cameriere, fermato dai carabinieri di Como.

Positivo al Covid in giro per la città: denunciato dalla polizia

Positivo al coronavirus, andava a spasso in città: bloccato dai carabinieri e denunciato

Pur risultato positivo alla variante inglese del Covid, è rientrato ieri dalla Svizzera viaggiando in treno e in taxi. L'uomo, residente in provincia di Como, ha lavorato fino a ieri nella zona di Saint Moritz ed è rientrato al domicilio: la sua positività era stata segnalata dalle autorità svizzere ai carabinieri di Como, che hanno avvisato Ats per quanto di competenza, e hanno verificato che l'uomo fosse a casa.

Il cameriere ha ammesso di avere preso tre diversi treni e un taxi: è stato denunciato per «mancato rispetto delle misure di contenimento sanitario», avendo potenzialmente messo in pericolo di contagio gli altri passeggeri.

