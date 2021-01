Covid, De Luca: «Campania, card per chi si è vaccinato»

Una card della Regione Campania per tutti i vaccinati contro il Covid. Ad annunciarlo è il presidente De Luca: «La Campania darà una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo». Il prototipo è stato mostrato durante la classica diretta Facebook del venerdì: «Sul retro c'è un chip - spiega - ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possono esibire per andare a cinema, ristorante con più tranquillità avendo la certificazione che sono stati vaccinati».

De Luca ha poi spiegato il motivo per cui è stato tra i primi a vaccinarsi contro il Covid: «È stato un gesto semplicemente simbolico, per dare coraggio e fiducia soprattutto alle persone anziane». Gli effetti? «Solo un pò di stordimento - ha detto in diretta Fb - se con il richiamo dovessi andarmene al creatore, avrete motivo per essere prudenti, se come spero rimarrò in questa valle di lacrime a calpestare prati fioriti allora potete farvi il vaccino». «E lo dico - aggiunge - perchè ancora oggi stiamo registrando preoccupazioni e timori a fare il vaccino». Quanto alle critiche sulla sua vaccinazione aggiunge: «l'Italia ha una materia prima della quale è unico produttore al mondo, è la demagogia che non manca mai»

