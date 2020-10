Ci sono oggetti che portiamo sempre con noi che vanno sanificati, proprio come le mani. Appendici del nostro corpo, tecnologiche e non, che devono tenersi alla larga dal Covid, come noi. Il primo? Facile, è lo smartphone. Poi c'è l'accendino, per i fumatori. Tutto ciò che tocchiamo come lo scatolame o le confezioni di qualsiasi prodotto che acquistiamo, le chiavi della macchina e del motorino, i soldi, i pulsanti dell'ascensore, il corrimano delle scale, le maniglie di porte e portoni. Avete notato che i cassieri al momento di pagare chiedono speranzosi: «Contactless?». Ci chiedono se paghiamo con la carta o il bancomat, ma soprattutto se quella carta è abilitata per il pagamento senza contatto. Il contactless è infatti un sistema che permette di effettuare acquisti tramite carte di credito o di debito, smart card, smartphone e altri dispositivi, per mezzo delle tecnologie RFID e NFC. Le carte contactless, a differenza delle carte tradizionali dotate di banda magnetica e microchip, non richiedono l'inserimento fisico della carta nel lettore ma solo l'avvicinamento della stessa. Pagare con la carta in modalità contactless riduce i rischi rispetto al maneggiare banconote e monete. Il bancomat, se lo passiamo al cassiere, quando lo riprendiamo, bisogna ricordarsi di disinfettarlo dopo.

«Ascensori, bancomat e tastierini delle macchinette distributrici di acqua o snack. Dopo aver toccato queste pulsantiere è bene sempre lavare o igienizzare le mani», raccomanda il virologo Fabrizio Pregliasco.

Il telefono, impugnato h24 è un veicolo di contagio. Quando si torna a casa, si devono lavare le mani e si deve disinfettare anche il telefono. «Uno dei veicoli del virus è il telefonino che va custodito con grande attenzione, evitando di trasferirlo ad altre persone», ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco nel corso di un webinar a Studiomedia. Spesso allunghiamo il nostro telefono personale per far guardare un'immagine o un video a qualcuno. Bisogna evitare. Pensateci: siamo tutto il tempo a digitare, a schiacciare sullo schermo del telefonino, poi tocchiamo altri oggetti, facciamo la spesa, prendiamo per mano un amico o un bambino, poi di nuovo tocchiamo lo schermo e si ricomincia da capo. Chiaro che dobbiamo igienizzare le mani tanto quanto il telefono, no? Per lo stesso motivo, in questo momento storico potreste riuscire a sconfiggere anche quella maledetta onicofagia (l'abitudine di magiarsi le unghie che ad oggi vuol dire sommare alla possibilità di toccare il Covid quella di ingoiarlo direttamente, dunque di aumentare di molto la possibilità di contrarlo).

Come si disinfetta il cellulare? Bastano pochi minuti, un panno in microfibra morbido (di quelli per pulire gli obiettivi della fotocamera o degli occhiali da vista). «Non applicare liquidi direttamente sul telefono ed evita di creare umidità vicino alle aperture», suggerisce la Samsung. Quindi, non bisogna spruzzare direttamente il disinfettante sul telefono. «Inumidisci l'angolo del panno con una piccola quantità di acqua distillata o disinfettante (ad esempio puoi utilizzare disinfettanti come un acido ipocloroso oppure prodotti a base di alcol)», suggerisce ancora Samsung. Bisogna evitare sfregamenti, sia sullo schermo che sulla parte posteriore del dispositivo.

Qui ci sono i consigli pratici di una super esperta di pulizia anche per igienizzare la custodia:

Poi, dopo aver pulito con cura il telefono, ricordarsi anche di farlo con le chiavi di casa, dell'auto, con gli auricolari e tutti gli altri piccoli oggetti che portiamo quotidianamente con noi.

