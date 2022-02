Covid, bollettino 27 febbraio: 30.629 casi e 144 morti. Tasso di positività al 9,6%

Bollettino Covid, in Italia oggi, domenica 27 febbraio 2022. Ci sono 30.629 contagi e 144 morti. Ieri sono stati registrati 38.375 nuovi casi in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime registrate ieri erano state invece 210. I tamponi effettuati sono 317.784 I guariti oggi sono 50.014. In calo le terapie intensive (-30) e i ricoveri (-235).

Lazio

Oggi nel Lazio su 7.119 tamponi molecolari e 32.843 tamponi antigenici per un totale di 39.962 tamponi, si registrano 3.900 nuovi casi positivi (-582), sono 6 i decessi (-17), 1.390 i ricoverati (-57), 126 le terapie intensive (-5) e +9.482 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.838. Il numero dei guariti è il triplo dei nuovi casi giornalieri. Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 1.298 nuovi casi e 8 decessi nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2, invece, conta 1.033 nuovi casi e 11 decessi, la Asl Roma 3 registra 891 nuovi casi e 8 decessi. Nella Asl Roma 4 sono 390 i nuovi casi e 7 i decessi. La Asl Roma 5 registra 653 i nuovi casi e 9 i decessi. La Asl Roma 6 registra 891 nuovi casi e 5 decessi. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 2.251 nuovi casi positivi al Covid-19. In particolare, la Asl di Frosinone registra 586 nuovi casi, quella di Latina 1.033 e 4 decessi, quella di Rieti 209 nuovi casi e 3 decessi. Infine, la Asl di Viterbo registra 423 nuovi casi e 2 decessi.

Campania

Sono 2.708 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 27.101 test, 5 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi regionale. In Campania sono 47 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 769 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Emilia-Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.184.655 casi di positività, 2.194 in più rispetto a ieri, su un totale di 14.292 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.235 molecolari e 8.057 test antigenici rapidi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 75 (-4 rispetto a ieri, pari al -7%), l'età media è di 63,1 anni. Sul totale, 42 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,6 anni), il 53,3%; 35 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,5 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.393 (-14 rispetto a ieri, -1%), età media 74,6 anni. Questi i dati - accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Le persone complessivamente guarite sono 4.011 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.132.216 mentre si registrano 9 decessi, 15.883 in totale, dall'inizio dell'epidemia.

Piemonte

Prosegue la fase discendente della curva di contagio, in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 960 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 5,6% dei 17.220 tamponi eseguiti. In calo anche il numero dei decessi, tre, nessuno dei quali relativo ad oggi, scendono ancora i ricoveri - 38 (-1) in terapia intensiva e 962 (-7) nei reparti ordinari. I guariti sono 1.364. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 980.602 positivi, 13.026 decessi e 920.802 guariti.

Lombardia

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19 sono 4.408 i nuovi casi positivi, su 102.298 tamponi effettuati. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-5) scendendo sotto la soglia di cento pazienti, per un totale di 98; 1.103 i pazienti ricoverati non in terapia intensiva (-89). Aumentano i decessi (+19), per un totale complessivo di 38.537.