Covid in Italia, il bollettino di oggi 25 ottobre: 2.535 casi e 30 morti, ricoveri in aumento (+106). Tasso di positività a 1,1%

Covid in Italia, il bollettino di oggi 25 ottobre 2021. Sono 2.535 i positivi ai test Covid (quasi 1000 in più rispetto a lunedì scorso) individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.725. Sono invece 30 le vittime in un giorno (ieri 24). Sono 222.385 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 403.715. Il tasso di positività è all'1,1%, in aumento rispetto allo 0,9% di ieri.

Covid, aumentano i ricoveri

Sono 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 16 (ieri 18). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.579, rispetto a ieri sono 106 in più.

Lazio, 5 morti

Oggi nel Lazio, su 7.787 tamponi molecolari e 7.815 tamponi antigenici per un totale di 15.602 tamponi, si registrano 386 nuovi casi positivi (-73); 5 i decessi (+2), 358 i ricoverati (+23), 49 le terapie intensive (-1) e 359 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,4%. I casi a Roma città sono a quota 145.

Campania, 253 nuovi casi

Sono 253 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 9.655 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 7 nuovi decessi. In Campania sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 183 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Veneto, nessun decesso

Sono 220 i contagi Covid scoperti con i tamponi in Veneto nelle ultime 24 ore. Un dato nettamente più basso rispetto al trend degli ultimi giorni, dovuto alla minor attività di tracciamento nel weekend. NOn si registra alcun decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 477.495, quello delle vittime resta fermo a 11.815. I soggetti attualmente positivi sono 9.418. (+139). Risalgono leggermente i ricoveri ospedalieri: sono 204 (+4) i malati nei normali reparti medici, 31, senza variazioni, quelli nelle terapie intensivae.