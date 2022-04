Covid, il bollettino oggi 22 aprile: 73.212 casi e 202 morti, tasso di positività al 16,7%

Covid, il bollettino nazionale di oggi venerdì 22 aprile 2022. Sono 73.212 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 75.020. Le vittime sono invece 202, in aumento rispetto alle 166 registrate ieri. Il tasso di positività al 16,7%. Sono 437.193 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 446.180 . Il tasso di positività è al 16,7%, stabile rispetto al 16,8% di ieri. Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.076, ovvero 155 in più rispetto a ieri.

APPROFONDIMENTI LO STUDIO Covid accelera l'invecchiamento: ecco cosa dicono gli studi sul... IL FENOMENO Furbetti dei tamponi fai da te: positivi, ma non lo dichiarano.... L'EMERGENZA Covid da record: paziente positivo per 505 giorni. Altri 9 infetti da... SALUTE Bollettino Covid, Bassetti: «Ormai non ha senso, i numeri...

Covid accelera l'invecchiamento: ecco cosa dicono gli studi sul Dna