Covid, bollettino oggi 19 marzo: 74.024 casi e 85 morti. Tasso di positività al 15,5%

Covid, il bollettino di oggi sabato 19 marzo. Sono 74.024 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 76.250 di ieri, per un totale di 13.800.179 dall'inizio dell'epidemia. Si registrano 85 decessi, contro i 165 di ieri, per un totale di 157.692 sempre dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 478.051, contro i 490.883 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 15,5 per cento, esattamente come ieri. Gli attualmente positivi sono 1.147.519. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 471, tre in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.319, 84 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 48.385, per un totale di 12.494.968 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (8.986), Lombardia (8.052) e Campania

Lombardia

Con 67.165 tamponi, sono 8.052 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in calo al 12% ( (ieri 12,5%). Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (58), crescono quelli negli altri reparti (+22, 880). I decessi sono 17 per un totale di 39.043 dall'inizio della pandemia. I nuovi casi per provincia sono a Milano 2.843, a Bergamo 472, a Brescia 890, a Como 589, a Cremona 261, a Lecco 279, a Lodi 132, a Mantova 291, a Monza e Brianza 633, a Pavia 403, a Sondrio 115 e a Varese 794.

Lazio

«Oggi nel Lazio su 9.504 tamponi molecolari e 43.985 tamponi antigenici per un totale di 53.489 tamponi, si registrano 8.986 nuovi casi positivi (-18), sono 5 i decessi (-7), 1.012 i ricoverati (-3), 76 le persone nelle terapie intensive (+1) e +6.073 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,7%. I casi a Roma città sono a quota 4.165. Il Lazio torna in zona bianca, non diminuisce il numero dei casi giornalieri ma i parametri sono sotto soglia. Occorre mantenere alto il livello di attenzione». Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task force regionale per l'emergenza Covid-19.