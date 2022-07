Covid, il bollettino di oggi: 107.240 nuovi casi e 94 morti, aumentano i ricoveri e le terapie intensive

Covid, il bollettino di oggi giovedì 7 luglio 2022. Sono 107.240 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107.786. Le vittime sono invece 94, in aumento rispetto alle 72 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 378.250 tamponi con il tasso di positività che si attesta 28,35, stabile rispetto a ieri. Sono 343 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.552, 332 in più di ieri.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Covid, salgono i contagi. Il ministero della Salute alle regioni:... IL FOCUS Omicron, un test rapido che riconosce le varianti del Covid: ecco il... COVID Omicron 5, quarta dose per gli over 60? Ema: «Sì se i... COVID Omicron 5, Gimbe: «Mascherine fondamentali, rischiamo lockdown... SALUTE Omicron accelera, i contagi non si fermano: gli esperti chiedono il... MINISTERO DELLA SALUTE Focolai d'influenza attesi per l'inverno, il ministero della... IL PUNTO Covid, altri 1.900 casi: incidenza come a inizio aprile. Focolaio di...

Covid Lazio, il bollettino di oggi: 11.333 nuovi casi (5.682 a Roma) e 5 morti

Agenas: occupazione reparti sale al 13%

La percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area non critica occupati da pazienti Covid sale di un punto percentuale nell'arco di 24 ore in Italia, arrivando al 13%. È stabile invece al 4%, dopo l'aumento segnalato ieri, la percentuale delle terapie intensive occupate. Entrambi i parametri erano, esattamente un anno fa, al 2%. È quanto emerge dai dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 5 luglio 2022, pubblicati oggi.

Nel dettaglio, in base al monitoraggio, la percentuale di posti letto nei reparti di area medica o non critica), nell'arco di 24 ore, cala in Abruzzo (al 12%), Marche (13%) e Valle d'Aosta (10%) ma cresce in 9 regioni: Basilicata (19%), Calabria (25%), Friuli Venezia Giulia (14%), Liguria (17%), Pa Bolzano (13%), Pa Trento (13%), Puglia (15%), Sicilia (26%) e Veneto (10%). È stabile in 9: Campania (15%), Emilia Romagna (13%), Lazio (11%), Lombardia (11%), Molise (7%), Piemonte (7%), Sardegna (9%), Toscana (12%), Umbria (32%). Restano 3, pertanto, le regioni in cui viene superato il 20%: Calabria (25%), Sicilia (26%) e Umbria (32%).

L'occupazione dei posti nelle terapie intensive da parte di pazienti con Covid-19, cala in 4 regioni: Abruzzo (al 2%), Basilicata (1%), Campania (5%), Pa Trento (0%). Cresce in 3: Emilia Romagna (4%), Lombardia (2%), Toscana (5%). È stabile in 13 regioni o province autonome: Calabria (4%), Friuli Venezia Giulia (4%), Lazio (7%), Liguria (3%), Marche (3%), Molise (3%), Pa Bolzano (3%), Piemonte (1%), Puglia (4%), Sardegna (5%), Sicilia (5%), Umbria (8%) e Veneto (3%). In Valle d'Aosta (0%) la variazione non è disponibile. (ANSA).