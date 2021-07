Covid Italia, bollettino oggi giovedì 1 luglio: 882 casi e 21 morti, tasso di positività a 0,5%

Covid Italia, bollettino oggi mercoledì 30 giugno.Sono 882 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 776. Sono invece 21 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 24.

Variante Delta, la mappa dei focolai in Italia Regione per Regione

APPROFONDIMENTI IL DIBATTITO Ddl Zan, scintille in maggioranza: Salvini chiede ancora la modifica... IL FOCUS Variante Delta corre dove i vaccini sono in ritardo: i casi in Regno... RICERCA Vaccini antiCovid, quanto si è protetti dopo la prima dose? VACCINI Variante Delta, «J&J non protegge»: negli Usa... IL FOCUS Pfizer, nel Lazio prime dosi slittano dal 22 luglio. E i richiami... GRAN BRETAGNA Variante Delta, ecco i nuovi sintomi da controllare per... VACCINI Vaccino Curevac efficace solo al 48%, i risultati finali della... INVISTA Fontana: “Guardiamo con ottimismo futuro dell’economia lombarda....

Covid, variante Delta: focolaio nel lodigiano

Covid Italia, bollettino: i dati nelle Regioni

Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 24 decessi (-18) e un tasso di positività allo 0,4% (+0,1%). In Sicilia sono stati rilevati 142 casi, in Lombardia 129 e in Campania 120. Gli attualmente contagiati scendono a 50.441, duemila in meno rispetto a ieri, dei quali 48.601 in isolamento domiciliare, 1.593 ricoverati nei reparti ospedalieri ordinari (-83) e 247 in terapia intensiva (-23)

Vaccini, Speranza: «L'Italia sta facendo grande lavoro, bisogna insistere»

Lazio

Toscana

In Toscana sono 53 i nuovi casi Covid (52 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 244.327 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,05% e raggiungono quota 235.713 (96,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.452 tamponi molecolari e 6.865 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 4.734 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.744, -3,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 109 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 69 anni.

Marche

Nuovo picco di contagi da coronavirus nelle Marche: dopo giorni di numeri bassi, i nuovi positivi rilevati nell'ultima giornata schizzano a 46 su 988 nuove diagnosi, rapporto positivi/testati 4,7%: nella provincia di Ascoli Piceno ci sono ben 27 casi, 7 nella provincia di Macerata, 4 nella provincia di Ancona, 4 nella provincia di Fermo, 2 nella provincia di Pesaro Urbino e 2 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, «nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.962 tamponi: 988 nel percorso nuove diagnosi (di cui 318 screening con percorso Antigenico) e 974 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,7%)». I 46 nuovi casi comprendono soggetti sintomatici (6), contatti in setting domestico (10), contatti stretti di casi positivi (21), contatti in setting lavorativo (2), 1 caso di contatti con provenienza extra regione, mentre sono a zero le categorie contatti in ambiente di vita/socialità, contatti in setting assistenziale, contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione, screening percorso sanitario, e 6 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening su un totale di 318 test antigenici, i posituvi sono 2 da sottoporre al tampone molecolare, un rapporto positivi/testati 1%.

Veneto

Sono 55 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, il numero dei decessi aumenta di 1. Lo riferisce il bollettino della Regione. ll totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 425.478, quello delle vittime a 11.616. Sono complessivamente 247 i posti letto occupati da malati Covid (-3), con le terapie intensive che calano a 17 pazienti e (-5). Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state somministrate in Veneto 44.326 dosi, che portano il totale dall'inizio della campagna a 4.193.228, l'88% delle forniture ricevute dalla sanità regionale. Le persone che hanno già completato il ciclo con il richiamo sono 1.493.901, il 30,8% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto una sola dose sono 2.663.489 (54,9%).

Basilicata

In Basilicata sono 16 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 539 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 7. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 15 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 679 (+3). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.456 dosi. Finora sono 295.598 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (53,4 per cento) e 158.649 quelli che hanno ricevuto anche la seconda (28,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 454.247. I residenti in Basilicata sono 553.25.

Sardegna

Sono 57.246 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 10 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.386.259 tamponi, per un incremento complessivo di 2.890 test rispetto al dato precedente, con un tasso di positività pari allo 0,3%. Non si registrano nuovi decessi ma il dato dei ricoveri ospedalieri torna a salire: 43 pazienti in area medica (+7 rispetto all'ultimo bollettino) e 2 in terapia intensiva (-1). Attualmente in Sardegna sono 2.270 le persone in isolamento domiciliare e 53.440 (+11) i guariti. Sul territorio, dei 57.246 casi positivi complessivamente accertati, 15.002 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.698 (+1) nel Sud Sardegna, 5.166 (+1) a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.401 (+2) a Sassari.

Puglia

Oggi in Puglia, su 6.204 test analizzati, sono stati registrati 40 casi positivi al Coronavirus, per una incidenza dello 0.6% (ieri sono stati rilevati 35 casi positivi per una incidenza dello 0,4% dei test). Come ieri, neanche oggi sono stati registrati decessi. I nuovi casi sono 5 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.682.225 test; 244.012 sono i pazienti guariti; 2.727 sono i casi attualmente positivi.