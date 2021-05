Covid Italia, bollettino oggi 23 maggio: 3.995 casi e 72 morti, dato più basso del 2021. Giù i ricoveri, risale tasso di positività

Covid Italia, bollettino oggi domenica 23 maggio. Sono stati rilasciati i dati del Ministero della Salute: sono 3.995 i contagi registrati oggi a fronte di 179.391 tamponi. Sono invece 72 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 125. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal covid 4.192.183 persone mentre ne sono morte 125.225. Il tasso di positività è del 2,2%, in aumento rispetto all'1,6% di ieri (+0,6%).

I guariti di oggi sono 6.573 che porta il totale a 3.785.866. Scende di altre 2.652 unità il dato degli attualmente positivi che in Italia ora sono 281.092.

Ricovedi ancora in calo

In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.410 persone, in calo di 20 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 48 (ieri 64). Sono invece 9.161 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 327 in meno nelle ultime 24 ore.

Lazio

«Oggi su 10.519 tamponi nel Lazio (-2802) e oltre 10mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 413 nuovi casi positivi (-81), i decessi sono 8 (+2), i ricoverati sono 1255 (-28). I guariti 1109, le terapie intensive sono 194 (-1)». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,9% - prosegue - I casi a Roma città sono a quota 217. Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive».

Toscana

Sono 382 in più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus in Toscana, che portano così a 239.474 il totale dei positivi dall'inizio della pandemia. Dei nuovi casi, età media 38 anni, 365 sono stati confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico: sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 11.014 tamponi molecolari e 5.820 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% è risultato positivo. Sono invece 6.373 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6% è risultato positivo. Si registrano 8 nuovi decessi - 5 uomini e 3 donne con un'età media di 79,8 anni, alcuni risalenti a periodi precedenti - che portano il totale a 6.625. I ricoverati sono sempre in calo: in totale oggi sono 760, 36 in meno rispetto a ieri di cui 135 in terapia intensiva, 9 in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 221.550 (92,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 11.299, -2,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 10.539 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (217 in meno rispetto a ieri, meno 2%). Sono 25.231 (584 in meno rispetto a ieri, meno 2,3%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 120 casi in più rispetto a ieri, Prato 39, Pistoia 49, Massa Carrara 8, Lucca 32, Pisa 24, Livorno 6, Arezzo 45, Siena 36, Grosseto 23 in più.

Marche

Nell'ultima giornata è proseguito il calo di ricoveri con Covid-19 nelle Marche: ora sono 212 (-13). In diminuzione il numero di degenti in Terapia intensiva (36; -3), in Semintensiva (71; -8) e in reparti non intensivi (105; -2); mentre i dimessi sono 18. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Invariato il numero di ospiti di strutture territoriali (92) e gli assistiti nei pronto soccorso sono 2 (-1). In lieve calo anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (4.296; -9) e più consistente quello delle quarantene per contatto con positivi (8.309; -280). Il totale di positivi (isolati più ricoverati) è di 4.508 (-22) mentre i guariti salgono a 94.432 (+129).