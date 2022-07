Covid, bollettino oggi 9 luglio: 98.044 nuovi casi e 93 morti, tasso di positività al 25,1%

Covid, il bollettino di oggi sabato 9 luglio 2022. Sono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 100.690. Le vittime sono invece 93 in calo rispetto alle 105 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 389.576 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 25,1% in calo rispetto al 27% di ieri. Sono 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.864, 232 in più di ieri.

Covid, Bassetti: «È ora di chiudere i reparti Covid: sono ghetti. Bisogna cambiare strategia»

Bollettini, Bassetti: «Basta, abituarsi ad altalena di contagi»

«Dobbiamo abituarci a questi sali e scendi nei contagi Covid. L'indicatore deve essere non tanto quanta gente va in ospedale, ma quanta gente va in ospedale e in terapia intensiva con forme gravi e con forme broncopolmonari». È la visione di Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Di ondata in ondata, è arrivata l'estate. I dati emersi dall'ultimo monitoraggio della Cabina di regia segnalano un aumento di ricoveri e terapie intensive. Ma l'esperto è dell'idea che si debba andare oltre il semplice numero aggregato così, e sottolinea all'Adnkronos Salute: «Questi bollettini dei positivi in ospedale non hanno più nessun senso. Sono assolutamente anacronistici per la situazione attuale, che è così anche grazie all'imponente copertura vaccinale» raggiunta.