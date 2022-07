Covid, bollettino oggi 5 luglio: 132.274 nuovi casi e 94 morti. Salgono ricoveri (+355) e terapie intensive (+20)

Covid, il bollettino di oggi martedì 5 luglio 2022. Sono 132.274 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 36.282. Le vittime sono invece 94, 35 in più rispetto alle 59 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 464.732 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 28,4%, stabile rispetto al 27,9% di ieri. Sono 323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.003, 355 in più di ieri.

Bollettino covid oggi 5 luglio, salgono ricoveri e terapie intensive

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 323, 20 in più di ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 8.003, 355 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 64.828, per un totale di 17.682.801 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (19.037), Campania (18.663) e Lazio (13.555).

Occupazione reparti al 12%

Sale di un punto percentuale nell'arco di 24 ore in Italia, tornando al 12%, la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area non critica occupati da pazienti con Covid-19. È stabile invece al 3% la percentuale delle terapie intensive occupate. Entrambi i parametri erano, esattamente un anno fa, al 2%. È quanto emerge dai dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 4 luglio 2022, pubblicati oggi