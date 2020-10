Covid, il bollettino di oggi 25 ottobre 2020: 21.273 contagi e 128 morti con 15mila tamponi in meno. Crescono le terapie intensive

Sono 21.273 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi 25 ottobre 2020. I morti sono 128. sSecondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 161.880 tamponi, oltre 15.700 meno di ieri.

Sono quindi 222.241 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 19.059 più di ieri. Di questi, secondo i dati del ministero della Salute, 12.006 sono ricoverati nei reparti ordinari, con un incremento rispetto a sabato di 719, altri 1.208 sono nelle terapie intensive (+80) mentre 209.027 sono in isolamento domiciliare, con un aumento di 18.260 in un giorno. Le persone guarite e dimesse sono invece 266.203, con un incremento di 2.086

Il dettaglio delle Regioni

Campania

Netto aumento di casi positivi e di tamponi nelle ultime 24 ore in Campania che registra 2.590 casi su 16906 tamponi esaminati: ieri erano 1718 positivi su 12.530 tamponi. 2.445 sono i casi sintomatici; 145 quelli sintomatici. Si fermano i decessi mentre 173 sono le persone che risultano guarite. Questo, invece, il report posti letto Covid su base regionale: Posti letto di terapia intensiva attivati: 227;; Posti letto di terapia intensiva occupati: 113; Posti letto di degenza attivati: 1.500; Posti letto di degenza occupati: 1.151.

Lazio

La situazione dei contagi da coronavirus nel Lazio nel bollettino di oggi 25 ottobre 2020. Su circa 22mila tamponi nel Lazio si registrano 1.541 casi positivi, in calo rispetto a ieri (-146), 10 decessi e 121 guariti. Il rapporto tra tamponi e positivi rimane al 7%, un dato in questa fase importante che rappresenta metà della media nazionale.

Calabria

«In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 255.683 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 257.594 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 3.790 (+179 rispetto a ieri), quelle negative 251.893». Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria che fa registrare 2.013 casi attualmente attivi (ieri erano 1.849) e una nuova vittima, che porta il totale dei morti a 106.

Puglia

«Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 25 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 4.377 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 515 casi positivi: 208 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 90 nella provincia BAT, 103 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 45 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat, 4 in provincia di Foggia, 1 residente fuori regione.». Lo comunica la Regione Puglia.

