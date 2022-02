Covid, il bollettino di oggi 20 febbraio: 42.081 nuovi casi e 141 morti, tasso di positività all'11,3%

Covid Italia, il bollettino nazionale di oggi domenica 20 febbraio 2022. Sono 42.081 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 50.534. Le vittime sono invece 141 (ieri erano state 252).

Sono 372.776 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 492.045. Il tasso di positività è all'11,3%, in crescita rispetto al 10,2% di ieri. Sono invece 934 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.284, ovvero 103 in meno rispetto a ieri.

Sono 372.776 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 492.045. Il tasso di positività è all'11,3%, in crescita rispetto al 10,2% di ieri. Sono invece 934 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.284, ovvero 103 in meno rispetto a ieri.

Covid, i dati delle regioni

Lazio

«Oggi nel Lazio su 10.193 tamponi molecolari e 35.388 tamponi antigenici per un totale di 45.581 tamponi, si registrano 4.917 nuovi casi positivi (-666), sono 11 i decessi (-7), 1.641 i ricoverati (-18), 147 le terapie intensive (-1) e +7.800 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.120». Lo riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Toscana

In Toscana sono 836.999 i casi di positività al Coronavirus, 2.665 in più rispetto a ieri. Eseguiti 9.263 tamponi molecolari e 16.363 tamponi antigenici rapidi, di cui il 10,4% è risultato positivo. Sono invece 5.526 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 48,2% è risultato positivo. L'eta media dei nuovi casi è di 37 anni circa (32% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). Si registrano altri 13 decessi - 4 uomini e 9 donne con un'età media di 81,3 anni, residenti nelle province di Firenze (2), Prato (2), Pistoia (2), Lucca (1), Pisa (1), Livorno (3), Siena (1), fuori Toscana (1) - che portano il totale a 8.793. Sempre in calo i ricoveri: sono 1.011, 10 in meno rispetto a ieri, di cui 59 in terapia intensiva, 2 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione.

Covid, ecco perché diventerà come un'influenza. Abrignani: «In estate poche infezioni, nodo autunno»

Veneto

una flessione costante quella dei nuovi contagi Covid in Veneto. Ieri sono stati 3.805 i positivi trovati con i tamponi (il giorno precedente erano 4.870). Si registrano anche 10 vittime, altro dato in calo rispetto al triste conteggio degli ultimi giorni. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle persone colpite dal virus dall'inizio dell'epidemia si porta a 1.301.419, quello dei decessi a 13.714. Migliorano i dati sanitari. Gli attualmente positivi nella regione sono 73.475 (-1.952), mentre negli ospedali i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 1.190 (-5) , stabili, 103, quelli in terapia intensiva.

Emilia-Romagna

Scendono sotto i tremila i casi di positività al Coronavirus registrati in 24 ore in Emilia-Romagna e mentre calano ancora i pazienti ricoverati, si contano 15 morti, di età compresa fra i 75 e i 95 anni. I nuovi contagi sono infatti 2.942, individuati sulla base di oltre 18mila tamponi. Con l'aumento delle guarigioni calano i casi attivi: sono 53.099, in Emilia-Romagna le persone attualmente positive, il 96,8% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva c'è un paziente in più di ieri (95, 50 dei quali non vaccinati), mentre negli altri reparti Covid i degenti sono 1.719, 25 in meno di ieri.

Sardegna

n Sardegna si registrano oggi 976 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 769 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9444 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 ( -2 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 369 ( -2 ). Sono 35.776 i casi di isolamento domiciliare ( + 3). Si registrano 6 decessi: 1 donna di 92 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; 2 donne di 86 e una di 93 anni e 2 uomini di 85 e 89 anni, tutti residenti nella provincia di Sassari.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 164 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,44%. Sono inoltre 5.425 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 476 casi (8,77%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 19, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 330. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (16,56%), seguita da quella 50-59 anni (15,47%) e da quella 30-39 anni (12,81%). Oggi si registrano i decessi di 11 persone.

Puglia

Sono 3.541 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 27.723 test giornalieri eseguiti ( il 12,7% dei test). Le vittime sono sette. Le persone attualmente positive sono 86.582; quelle ricoverate in area non critica sono 729 e 55 in terapia intensiva. I nuovi casi sono così distribuiti: Provincia di Lecce, 994; Bari, 986; Bat, 197; Foggia, 575; Taranto, 456; Brindisi, 306. Residenti fuori regione, 20 e 9 in provincia da definire.