Covid Italia, bollettino oggi sabato 28 agosto: 6.860 casi e 54 morti, impennata in Veneto. Tasso positività al 2,3%

Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 28 agosto 2021. Sono 6.860 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.826. Sono invece 54 le vittime in un giorno, rispetto alle 45 di ieri. Sono 293.464 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 265.480. Il tasso di positività è del 2,34%, rispetto al 2,95% di ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.524.292, i morti 129.056. I dimessi e i guariti sono invece 4.255.808, con un incremento di 5.494 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 139.428, con un incremento di 1.310 casi nelle ultime 24 ore. Sono 511 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 42. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.111, 3 in meno rispetto a ieri.

Veneto, impennata di contagi

Nuova impennate dei casi Covid in Veneto, che registra 864 positivi in più nelle ultime 24 ore. Si contano anche 5 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 453.388, quello delle vittime a 11.681. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 12.809. (+129). Quanto ai dati clinici, sono in calo i posti letto occupati dai malati nelle aree mediche, 220 (-3), mentre crescono quelli dei pazienti in terapia intensive, 51 (+4).

Toscana, superati i 7000 morti

Altri quattro morti per Covid in un giorno fanno superare alla Toscana la quota di 7.000 vittime dall'inizio della pandemia, precisamente 7.003. Gli ultimi decessi (età media 77 anni) sono stati a uno a Firenze e a Pistoia, due a Siena. Nelle 24 ore sono stati rilevati altri 601 positivi (età media 40 anni) che portano a 270.006 il totale (+0,2% sul giorno precedente). I guariti sono stati 697 in un giorno (a tampone negativo) e crescono dello 0,3% raggiungendo quota 251.517. Gli attualmente positivi sono oggi 11.486, in lieve calo dello -0,9% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono 460 (ancora un rialzo, +13 pazienti su ieri pari al +2,9%), di cui 47 in terapia intensiva (un paziente in più). Altre 11.026 persone positive sono in isolamento a casa «con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi» (-113 su a ieri, -1%). Ci sono poi 11.967 persone (+161 su ieri, +1,4%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Puglia, 304 casi e un decesso

Oggi in Puglia sono stati registrati 304 casi su 15.321 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,98%. È stato registrato un decesso. I nuovi positivi sono 77 nel Barese, 68 nel Leccese, 51 nel Foggiano, 45 nella provincia Bat, 34 nel Brindisino, 20 nel Tarantino, 9 casi di residenza non nota. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.249.481 test e sono 4.646 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 263.031 e sono 251.683 i pazienti guariti.

Emilia Romagna, ricoveri in calo

Sono 686 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, registrati su 32.920 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Gli asintomatici sono 265, mentre la situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 119 nuovi casi più 14 dell'Imolese, quindi Modena (115). I guariti sono 399 in più, i casi attivi sono 15.747 (+284), il 97,1% in isolamento a casa. Si registrano altri tre morti, una donna di 88 anni a Ferrara, un uomo di 70 anni a Rimini e un uomo di 67 anni a Piacenza. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (-5), 403 quelli negli altri reparti Covid (-17). Alle 14 infine la campagna vaccinale ha raggiunto quota 5.780.263 di dosi e 2.661.002 di persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Campania, 564 nuovi positivi

Sono 564 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 17.005 test processati. Il tasso di incidenza è in lieve calo e si attesta al 3,31%, contro il 4,02 di ieri. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala oggi tre nuove vittime e piccole oscillazioni nel report della situazione ospedaliera: i posti letto occupati sono 20 in terapia intensiva (-1) e 352 in degenza (+2).

Lombardia, tasso positività in calo

Con 43.598 tamponi effettuati sono 540 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in calo all'1,2% (ieri 1,6%). Calano i ricoveri sia in terapia intensiva (-2, 42) che nei reparti ordinari (-2, 331). I decessi sono 8 per un totale di 33.909 morti in regione dall'inizio dell'epidemia. Per quanto riguarda i casi per provincia la più colpita è quella di Milano con 163 nuovi positivi. Seguono Brescia con 75, Monza e Brianza con 43, Bergamo con 40, Varese con 35, Mantova con 27, Cremona e Lecco con 23, Pavia con 22, Lodi e Como con 19 e Sondrio con 2 casi.