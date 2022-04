Covid, il bollettino di oggi 9 aprile: 63.992 nuovi casi e 112 morti, positività al 14,6%

Bollettino Covid Italia. Sono 63.992 i nuovi casi di Covid-19, in calo rispetto ai 66.535 di ieri, per un totale di 15.238.128 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono stati 112, contro i 144 di ieri, per un totale di 160.658 sempre dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 438.449, contro i 442.029 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 14,6 per cento, contro il 15 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 1.237.865. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 462, lo stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti sono 10.023, 79 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 76.051, per un totale di 13.839.605 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (8.540), Lazio (7.255) e Veneto (6.820).

APPROFONDIMENTI IL CASO Infermieri No vax e guariti tornano al lavoro. Lo sfogo: «Sono... I DATI Variante Xj o ricombinazione? Perché si chiama così e... SALUTE Omicron, aumentano i morti di Covid: ecco perché

IL BOLLETTINO IN PDF