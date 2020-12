Covid Italia, bollettino oggi 17 dicembre 2020: 18.236 nuovi casi, 683 morti. Tasso di positività sale a 9,8%

Coronavirus Italia. Il bollettino di oggi giovedì 17 dicembre 2020. Nelle ultime 24 ore si registrano 18.236 nuovi positivi (17.572 ieri) e 683 morti (680 ieri). Sono 185.320 i tamponi effettuati, in calo di circa 15 mila rispetto ai quasi 200 mila di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività (rapporto positivi/tamponi, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 9,8%%, in risalita rispetto all'8,8% di ieri (+1%).

APPROFONDIMENTI I DATI Covid Lazio, bollettino oggi 17 dicembre 2020: 1.597 casi e 57 morti.... LE MISURE Italia zona rossa dalla Vigilia Natale al 3 gennaio: verso il... ROMA Da Roma alle seconde case al mare e in montagna, tutte le regole e i...

Italia zona rossa a Natale, la date di chiusura di bar e negozi: il calendario per lo shopping

SCARICA QUI IL BOLLETTINO

Veneto

Sono 4.402 (rpt 4.402) i nuovi contagi e 92 i morti a causa del Covid nelle ultime 24 ore in Veneto. Lo si apprende dal bollettino della Regione. Il totale dei positivi in regione dall'inizio dell«epidemia sale così a 205.609, il numero dei decessi a 5.161. In terapia intensiva sono ricoverate 378 persone (+6). Gli attuali positivi sono 95.779 contro i 94.225 di ieri (+1.554). Le persone guarite dal virus sono 104.089.

Toscana

La Toscana conta altri 63 decessi (età media 81,3 anni) per Coronavirus nelle ultime 24 ore, insieme a nuovi 636 positivi (età media 45 anni; l'8% ha oltre 80 anni, il 35% tra 40 e 59 anni) mentre i ricoverati sono 1.261 (-42 unità su ieri) di cui 199 in terapia intensiva (-3). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.757.598, 11.545 in più rispetto a ieri, di cui il 5,5% positivo. I decessi totali raggiungono 3.348 unità, Lucca e la provincia con 10 morti nelle ultime 24 ore supera le 300 unità, a 305. Il totale dei positivi, da inizio epidemia, sale a 114.246 unità (+0,6%) ma quelli attuali sono 14.260 (-5,2% su ieri).

Umbria

Scendono a 4.010 gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 313 meno di ieri, secondo i dati aggiornati dalla Regione sul sito dedicato alla pandemia. Nell'ultimo giorno sono stati rilevati altri 180 nuovi casi, 26.767, 485 guariti, 22.208, e otto nuove vittime, 549. Analizzati 3.106 tamponi, 467.015, con un tasso di positività del 5,79 per cento (ieri 5,34). Ancora segno meno per i ricoverati in ospedale, ora 312, cinque in meno di ieri, 42 (ieri 47) in terapia intensiva.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 707 nuovi contagi (il 7,22 per cento dei 9.794 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19, a cui si aggiunge un ulteriore decesso avvenuto il 12 dicembre. Sono 57 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre calano quelle in altri reparti che si attestano a 630. Diminuiscono anche le persone in isolamento, che risultano essere 12.534.

Campania

Resta stabile la curva dei contagi in Campania. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 927 i casi positivi - 62 sintomatici - su 15130 tamponi esaminati. La percentuale positivi-tamponi è, dunque, del 6,12%; ieri era pari al 6,09%. Quarantotto i decessi, 11 deceduti nelle ultime 37 ore e 24 in precedenza ma registrati ieri;. 2.530 sono, invece, le persone guarite.





Puglia

Su 10.728 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.073 casi positivi con un tasso di positività del 10%, in caso rispetto al 13,62 di ieri. 523 casi si registrano in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia BAT, 90 in provincia di Foggia, 160 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 11 casi di provincia non nota sono stati attribuiti e riclassificati. Sono stati registrati 43 decessi.

Abruzzo

Sono 246 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.566 tamponi: è risultato positivo il 5,39% dei campioni. Si registrano 18 decessi recenti, che fanno salire il totale delle vittime a 1.102. Continuano a scendere i ricoveri, complessivamente 633 contro i 655 di ieri.

Emilia Romagna

Hanno superato quota 150mila (150.460) i casi di Coronavirus dall'inizio della pandemia in Emilia-Romagna. L'aumento giornaliero di contagi, rilevati con 14.297 tamponi, è di 1.667, di cui 822 asintomatici. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 78 morti, di cui 25 in provincia di Rimini e 21 in quella di Bologna, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 206 (-6 rispetto a ieri), 2.801 quelli negli altri reparti Covid (+28).

Sicilia

Sono 872 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia, su 9353 tamponi effettuati, e 28 i morti. Sono invece 1.332 le persone dimesse o guarite nelle ultime 24 ore. Attualmente nell'isola ci sono 34.688 positivi, 488 casi in meno di ieri. Di questi 1.131 sono ricoverati in regime ordinario, 179 in Terapia intensiva e 33.378 in isolamento domiciliare.

Calabria

Sono 160 (194 ieri) i nuovi positivi al Covid 19 accertati in Calabria dove si registrano altre cinque vittime con il totale che arriva a 408. Dopo alcuni giorni di decrescita, tornano a salire i casi attivi, passati dagli 8.882 di ieri agli 8.952 di oggi, mentre continua il calo dei ricoveri, sia in area medica (296, -22) che in rianimazione (21, -1).

Sardegna

Non si fermano i decessi per Covid 19 in Sardegna: sono 11 nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, 268 i nuovi casi di positività. Le vittime sono 7 uomini e 4 donne, tra 59 e 97 anni, 6 residenti della provincia di Sassari, 2 del Sud Sardegna, 2 della Città Metropolitana di Cagliari e una della provincia di Nuoro. I tamponi in più eseguiti sono stati 4.025.



Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA