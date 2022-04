Covid, il bollettino di oggi 14 aprile 2022: 64.951 nuovi casi e 149 morti, tasso di positività al 14,8%

Il bollettino Covid di oggi in Italia. Sono 64.951 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.037. Il tasso di positività resta stabile al 14,8%. Le vittime sono invece 149, in calo rispetto alle 155 di ieri. Sono 1.227.662 le persone attualmente positive al Covid, 196 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 15.533.012 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.336. I dimessi e i guariti sono 14.144.014, con un incremento di 65.664 rispetto a ieri.

