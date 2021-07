Covid Italia, bollettino oggi 11 luglio: 1.391 nuovi casi e 7 morti. Tasso di positività all'1%

Covid Italia, il bollettino di oggi 11 luglio 2021. Sono 1.391 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in lieve aumento rispetto ai 1.400 di ieri, per un totale di 4.271.276 dall'inizio della pandemia. Sono 7 i decessi, in diminuzione rispetto ai 12 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 143.332 rispetto ai 208.419 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi che sfiora l'1 per cento. Il numero degli attualmente positivi è di 41.081, in aumento di 66 unità rispetto a ieri, mentre i dimessi/guariti sono 1.318 per un totale di 4.102.420 dall'inizio della pandemia. Restano stabili a 161 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.134. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (250), la Sicilia (183), la Campania (169) e il Lazio (164).

Covid Italia, bollettino 11 luglio: i dati delle Regioni

TOSCANA - In Toscana sono 87 i nuovi casi Covid (85 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico), che portano a 244.948 il totale dall'inizio da pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,05% e raggiungono quota 236.558 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.050 tamponi molecolari e 1.915 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,2% è risultato positivo. Sono invece 4.662 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.501, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 81 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 66 anni.

LAZIO - Oggi su oltre 6mila tamponi nel Lazio (-1406) e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 20mila test, si registrano 164 nuovi casi positivi (-12), 1 decesso (-2), i ricoverati sono 128 (-3), le terapie intensive sono 25 (-1), i guariti sono 109. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 122.

CAMPANIA - In Campania si registrano 169 nuovi positivi su 6.089 tamponi molecolari. Il tasso di contagio è sostanzialmente stabile: 2,77% rispetto al 2,82 di ieri. Non si registra nessun decesso. Stabile l'occupazione delle terapie intensive (15 posti), in calo quella dei reparti di degenza ordinaria (da 200 a 196).

PIEMONTE - Sono 47 i nuovi casi positivi al Covid comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, con un tasso dello 0,5% rispetto ai 9.408 tamponi diagnostici processati (6.315 antigenici). La quota di asintomatici è del 51,1%. I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (+1 rispetto a ieri), negli altri reparti 63 (-1). Anche oggi non è stato registrato alcun decesso Le persone in isolamento domiciliare sono 676, ci sono altri 15 guariti.

LOMBARDIA - Sono 205 i nuovi casi di persone positive al Covid in Lombardia, tre i morti nelle ultime 24 ore che portano i decessi totali a 33.798 da inizio pandemia. Lo rende noto la Protezione Civile.

MARCHE - Invariata la situazione dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche nelle ultime 24ore in cui non è stato dimesso alcun paziente: attualmente vi sono dieci degenti di cui due in Terapia Intensiva, nessuno in Semintensiva e otto nei reparti non intensivi. Lo fa sapere il Servizio Sanità della regione. Sale a 1.334 (+26) il totale complessivo di positivi, cioè ricoverati (10) più persone in isolamento domiciliare (1.324). Gli ospiti di strutture territoriali ora sono 11 (-2) e i pronto soccorso restano Covid-free. Le quarantene per contatto con contagiati sono 1.662 (+64). I guariti/dimessi salgono a 99.645 (+13).

EMILIA ROMAGNA - Sono 93 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, individuati sulla base di 11.994 tamponi. Non si registra nessun decesso e continuano a calare i ricoveri. Dei nuovi contagiati, 20 sono asintomatici, individuati con screening e contact tracing che si basano soprattutto sui piccoli focolai già noti. L'età media dei nuovi casi è di 32,3 anni. Modena, con 20 contagi, è la provincia più colpita, seguita da Reggio Emilia (14) e Piacenza (13). I casi attivi sono 2.227, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 13 come ieri, mentre negli altri reparti Covid ci sono 150 degenti (-3).

PUGLIA - Sono ancora in calo oggi in Puglia i nuovi casi di Covid19 a fronte di una diminuzione di test rispetto a ieri. Non si registrano decessi ed è una circostanza che si sta ripetendo spesso nelle ultime settimane. In aumento, anche se contenuto, i nuovi guariti mentre sono in crescita gli attuali positivi, un fatto che non accadeva da tanto tempo. Stabile il dato sui ricoverati. Come si può leggere nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute oggi, su 4.011 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 34 casi positivi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 41 su 6.174 test.

BASILICATA - In Basilicata sono 9 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 499 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 22. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 13 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 599. Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 5.413 dosi. Finora sono 315.766 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (57,1 per cento) e 176.244 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (31,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 492.010. I residenti in Basilicata sono 553.254. La Basilicata non è più una delle poche regioni senza casi di variante delta. Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha comunicato che ne sono stati individuati 4 in provincia di Potenza.

UMBRIA - Dopo la lieve risalita di ieri, torna a scendere il numero dei positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Umbria. Secondo i dati della Regione aggiornati all'11 luglio, sono sei i nuovi contagi accertati nell'ultimo giorno. Sono emersi da un totale di 3.637 test analizzati (2.463 antigenici e 1.174 tamponi molecolari) con il tasso di positività complessivo che da 0,37 di ieri scende 0.16 per cento. I guariti sono dieci e anche oggi non si registrano nuovi decessi. Gli attualmente positivi sono 629 (ieri 633). Prosegue anche il calo dei ricoverati: sono otto, due in meno di ieri, dei quali uno (dato invariato) in terapia intensiva.

ABRUZZO - Sono 34 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.213 tamponi molecolari. È risultato positivo l'1,54% dei campioni. Si registra ancora un lieve aumento dei ricoveri, che passano da 27 a 29. Nell'ultima settimana il numero dei pazienti ospedalizzati è aumentato del 32%. Non ci sono decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 2.512. I nuovi positivi hanno età compresa tra 4 e 71 anni. A livello territoriale, l'incremento più consistente si registra nel Teramano (19), seguito dall'Aquilano (8) e dal Chietino (5). Nessun nuovo caso nel Pescarese. Gli attualmente positivi salgono ancora e arrivano a quota 929 (+23): 28 pazienti sono ricoverati in area medica (+2) e uno in terapia intensiva (invariato), mentre gli altri 900 sono in isolamento domiciliare (+21). I guariti sono 71.696 (+11). L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti continua ad aumentare e sale a 17 (per la zona bianca deve essere inferiore a 50). I numeri più alti sono quelli del Teramano, dove si registrano numerosi focolai riconducibili alla variante Delta: l'incidenza sale fino a 31; solo una settimana fa era a 19. Il dato colloca la provincia di Teramo tra le peggiori d'Italia. Segue la provincia dell'Aquila, con 23. Poi, con numeri più bassi, ci sono il Chietino (9) e il Pescarese (5).