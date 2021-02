Covid Italia, bollettino oggi: 12.956 casi e 336 morti. Lombardia, 1.849 contagi. Meno terapie intensive e ricoveri

Covid Italia, il bollettino di oggi mercoledì 10 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 12.956 i test positivi al coronavirus registrati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.630. Le vittime sono 336 , a fronte delle 422 di ieri. La regione con più casi è la Lombardia (1.849), seguono Campania (1.635), Puglia (1.063) e Lazio (1.027). Sono stati in totale 310.994 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (12.956) che sale al 4,1% dal 3,9% di ieri. Le persone attualmente positive sono 410.111 (-3.856), mentre i guariti o dimessi sono 2.165.817 (+16.467 rispetto a ieri).

Terapie intensive e ricoveri in calo

Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 2.128, 12 in meno rispetto a ieri nonostante i 155 nuovi ingressi. Sono 19.280 (-232 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati con sintomi. Le vittime totali del coronavirus ad oggi in Italia sono 92.338. La Valle d'Aosta è l'unica regione a non registrare vittime oggi.

Lombardia

I nuovi casi positivi in Lombardia sono 1.849, di cui 82 debolmente positivi. A rivelarlo è il quotidiano bollettino della Regione Lombardia sulla diffusione del Coronavirus sul territorio. Salgono i pazienti in terapia intensiva, che ora sono 371 (+8), e anche quelli ricoverati non in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri, per un totale di 3.564. i guariti sono 2.238 e i decessi 39 in più rispetto a 24 ore fa. I tamponi effettuati sono 36.317

Veneto

Il Veneto registra 828 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 31 decessi. Numeri che portano i totale degli infetti da inizio epidemia a 318.807, quello delle vittime a 9.395. Lo riferisce il bollettino della Regione. Negli ospedali prosegue la discesa dei ricoveri di pazienti colpiti dal virus: sono 1.567 in area non critica e 170 in area critica.

Toscana

Con 671 nuovi casi, età media 44 anni, dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 140.265 i contagi da Coronavirus. Purtroppo si registrano altri 16 decessi, 6 uomini e 10 donne con un'età media di 84,3 anni, che fanno salire a 4.376 i morti complessivi. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 124.966 (89,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.923, +1,7% rispetto a ieri.

Basilicata

In Basilicata ieri sono stati analizzati 834 tamponi molecolari: 98 sono risultati positivi al coronavirus, ma solo 93 appartengono a residenti in regione, dei quali 24 a Tolve, un piccolo comune in provincia di Potenza. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso, con il totale delle vittime lucane salito a 334.

Umbria

Dopo giorni di aumento continuo scendono, seppure di poco, i ricoverati Covid in Umbria, oggi 506, sette in meno di ieri, 80 dei quali in terapia intensiva (uno in più). Emerge dal sito della Regione. Registrati nell'ultimo giorno 415 nuovi positivi, 179 guariti, e 12 morti, 863. Gli attualmente positivi sono 224 più di ieri, ora 7.397. Analizzati 4.699 tamponi e 4.365 test antigenici per un totale di 9.064. Il tasso di positività totale è del 4,5 per cento (ieri 3,9) e del 8,8 per cento sui soli molecolari (ieri 7,4 per cento).





Campania

Sono 1.635 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania, 129 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.635 nuovi positivi, 85 sono sintomatici. I tamponi del giorno sono 20.912, di cui 2.898 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi complessivamente processati è pari al 7,8%. I positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 236.231 (di cui 2.462 antigenici), i tamponi complessivamente esaminati sono 2.589.633 (di cui 50.231 antigenici).



Marche

Nelle ultime 24ore sono 421 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche tra le nuove diagnosi con un rapporto positivi/testati al 12,1%; ce ne sono poi altri 94 riscontrati nel Percorso Screening Antigenico sulla base di 1.220 test (da sottoporre al tampone molecolare) con rapporto positivi/testati all'8%. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche: nell'ultima giornata sono stati eseguiti 5.583 tamponi: 3.477 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1220 nello screening con percorso Antigenico) e 2.106 nel percorso guariti.

Abruzzo

Sono complessivamente 46147 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 314 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 90 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 73, di cui 10 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 53 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1533 (di età compresa tra 53 e 94 anni, 4 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Pescara).

Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+2.082) e quasi 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si registrano 1.027 casi positivi (+180), 51 i decessi (+18) e +3.188 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 3%». Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «I casi a Roma città sono a quota 400 - prosegue D'Amato -. Non ci aspettiamo un cambio di colore per la prossima settimana».

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.511 tamponi molecolari sono stati rilevati 246 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,77%. Sono inoltre 3.123 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 115 casi (3,68%). I decessi registrati sono 9, a cui si aggiungono 5 morti pregresse afferenti al periodo dal 15 gennaio all'1 febbraio; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 65 (ieri 66) e a 481 (ieri 501) quelli negli altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Puglia

Su 10.517 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.063 casi positivi e 25 decessi. Il tasso di positività è pari al 10,1%, in crescita rispetto al 7,3 di ieri. I nuovi infetti sono così distribuiti: 350 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 128 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 108 in provincia di Lecce, 307 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 11 casi di provincia di residenza non nota. Per quanto riguarda i 25 decessi: 14 sono registrati in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.398.270 test. I casi attualmente positivi sono 47.106.

Calabria

Si conferma stabile il trend dei nuovi positivi in Calabria. Sono 214 (ieri erano 188), i casi riscontrati nelle ultime 24 ore con 2.569 tamponi eseguiti per 2.393 soggetti testati. Due i decessi che portano a 632 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. In calo i ricoveri nei reparti di area medica -8 (235) mentre aumentano di tre unità quelli in terapia intensiva (27). Diminuiscono gli isolati a domicilio -4 (6.955) e aumentano di 221 i guariti (26.886).

Sardegna

Sono 161 i nuovi casi di Covid-19 in Sardegna, 5 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi in più eseguiti sono stati 23.527, con un tasso di positività dello 0,6%. In ospedale sono ricoverati 365 pazienti (-6 rispetto al dato di ieri), 32 (-5) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.915, 460 quelle in più guarite. Dei 39.825 casi positivi complessivamente accertati, 9.209 (+28) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.385 (+25) nel Sud Sardegna, 3.391 (+30) a Oristano, 7.963 (+17) a Nuoro, 12.877 (+61) a Sassari.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 230.078 casi di positività, 930 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.664 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3%. Si registrano 37 nuovi decessi.

Piemonte

Sono 669 i casi di persone positive al Covid riportati oggi sul bollettino giornaliero dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. Il rapporto con i 18.882 tamponi diagnostici processati (10.505 antigenici) è del 3.5%: la quota di asintomatici è pari al 40.3%. Diciotto i decessi, lieve aumento dei ricoverati in terapia intensiva, +5 rispetto a ieri, in totale sono 153; calo, invece, dei pazienti negli altri reparti: -37, totale a 2.003.. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.876, i guariti +673, gli «attualmente positivi» 12.032.

Liguria

Sono 364 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4718 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. E questo il dato diffuso dalla task-force ligure per l'emergenza coronavirus sul territorio.Dal bollettino quotidiano emergono in tutto 669 pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 10 in meno di ieri, dei quali 62 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 4012 persone.È di 7 invece il numero dei deceduti registrati nelle ultime 24 ore, di cui 1 caso risalente a fine dicembre.

Sicilia

Sono 695 i nuovi casi di Covid 19 oggi in Sicilia su 22.360 tamponi. Ventinove le persone decedute e 1.600 i pazienti dimessi o guariti. In tutta nell'isola gli attuali positivi sono 37.587, 934 in meno rispetto a ieri, e di questi 1.108 sono ricoverati in regime ordinario, 170 in terapia intensiva e 36.309 sono in isolamento domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 18:44

