Covid Italia, bollettino oggi 11 marzo: i nuovi casi in Veneto, Toscana, Marche, Basilicata

Covid Italia, il bollettino di oggi 11 marzo 2021. Ecco i primi dati provenienti dalle Regioni. Ieri, in tutta Italia, erano stati registrati 22.409 nuovi casi e 332 morti.

Zona rossa, due regioni a rischio "lockdown". Lazio in bilico tra giallo e arancione, nodi Puglia e Liguria

Veneto

Il Veneto segna un altro aumento significativo di casi Covid, 1.677 i nuovi positivi in 24 ore, che portano il totale a 348.113. Vi sono anche 22 decessi, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 10.045 morti tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. Rallenta leggermente la crescita dei numeri degli ospedali: nei normali reparti medici sono 1.340 (+2) i posti occupati da pazienti Covid,, nelle terapie intensive 170 (+4).

Toscana

I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana sono 1.302 su 25.590 test di cui 15.975 tamponi molecolari e 9.615 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 5,09% (9,9% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione, sulla sua pagina Facebook. Si mantengono sostanzialmente stabili rispetto a ieri il dato dei nuovi casi (erano 1.293), quello dei test eseguiti (erano 25.946) e anche il tasso di positivi (era del 4,98%).

Marche

Sono 921 i positivi rilevati al covid nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Secondo il Servizio Sanità della Regione, «nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.847 tamponi: 4.327 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.511 nello screening con percorso Antigenico) e 2.520 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,3%)».

Basilicata

In Basilicata - che dallo scorso primo marzo è zona rossa - ieri sono stati analizzati 1.805 tamponi molecolari: 154 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 150 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre decessi, con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 371.

Alto Adige

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige ci sono stati un decesso e 204 nuovi casi covid. L'Azienda sanitaria ha analizzato 1.486 tampini pcr, registrando 133 contagi. Dei 10.195 test antigenici eseguiti ieri 71 erano positivi. Attualmente sono ricoverati 364 pazienti: 44 in terapia intensiva (di cui 3 in Austria), 169 nei normali reparti e 151 nelle cliniche privati. In quarantena attualmente sono 5978 altoatesini.







