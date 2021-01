Covid Italia, bollettino oggi 1 gennaio: 22.211 contagi e 462 morti. In Lombardia 3.056 casi, in Veneto 4.805

Covid, bollettino di oggi venerdì 1 gennaio 2021. Sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 462. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Continua a salire il tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri. Sono stati 157.524 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive al coronavirus in Italia salgono per il secondo giorno consecutivo. Ad oggi sono 574.767, 4.871 in più rispetto a ieri. Anche il 31 dicembre si era registrato un aumento, ma di 5.501.

APPROFONDIMENTI LAZIO Covid bollettino Lazio 1 gennaio: 1.913 contagi (+146), Roma sale a... VENEZIA Covid Veneto, bollettino 1 gennaio 2021: oggi 4.805 nuovi contagi e... COVID Covid Lazio, bollettino 31 dicembre: 1.767 casi (730 a Roma) e 73... CINA Covid Wuhan, folla in piazza a Capodanno a un anno dal primo focolaio

Vaccino, allarme Biontech: «Servono altre dosi, da soli non ce la facciamo»

Il dato terapie intensive

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia scendono di due unità, nonostante i 145 nuovi ingressi registrati oggi. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.553, contro i 2.555 di ieri. Nei reparti ci sono invece 22.822 persone, 329 in meno di ieri. I guariti o dimessi sono aumentati di 16.877 raggiungendo quota 1.479.988. Le vittime da inizio pandemia sono, invece, 74.621.

Il bollettino con i dati di oggi ----> Scarica il Pdf

I dati delle regioni

Questi i dati del contagio da coronavirus nelle principali regioni italiane. È arrivato, intanto, a 32.143 il totale delle vaccinazioni anti-Covid in Italia. Le donne superano gli uomini: sono già 18.494 quelle che si sono fatte somministrare il vaccino, mentre gli uomini sono fino ad oggi 13.649. Secondo i dati aggiornati a poco dopo le 13 di Capodanno, dei totali vaccinati la maggior parte sono operatori sanitari: 28.221 tra medici, infermieri, mentre 2.085 sono personale non sanitario e altri 1.837 sono glli ospiti delle strutture residenziali.

Party in Brasile, Neymar: «Cena tutti distanziati e negativi. E non con 500 persone»

I dati in Lombardia

Sono 3.056 i nuovi casi di Covid in Lombardia, dove sono stati effettuati 25.467 tamponi, con un rapporto dell'11,9%. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-85), i guariti o dimessi sono 2.287, le vittime 80. A Milano i nuovi contagi sono 800, di cui 308 in città; 462 a Brescia, 328 a Mantova, 308 a Pavia, 233 a Monza e in Brianza.

San Patrignano, la comunità fondata da Vincenzo Muccioli si dissocia dalla serie Netflix

I dati in Alto Adige

I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.190 tamponi pcr e registrati 270 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono inoltre 217 test antigenici positivi. Il numero dei decessi sale di tre a 742 da inizio pandemia.

Vaccino a 32.143 italiani (18.000 le donne): più dosi in Lombardia, ma Lazio e Friuli virtuosi

I dati in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 964 nuovi contagi su 8.648 tamponi (pari al 11,1%), di cui 1.577 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 24, a cui si aggiungono tre morti pregresse afferenti al periodo che va dal 29 novembre al 15 dicembre 2020). I ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 63 mentre quelli in altri reparti sono 647. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 52.764. I decessi complessivamente ammontano a 1.669, con la seguente suddivisione territoriale: 456 a Trieste, 758 a Udine, 353 a Pordenone e 102 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 36.376, i clinicamente guariti salgono a 944, mentre le persone in isolamento sono 11.043.

Covid bollettino Lazio 1° gennaio 2021, aumentano i contagi (1.913, + 146)

I dati in Veneto

Il 2021 inizia in Veneto con numeri sempre pesanti sul fronte del Covid: la regione conta oggi 4.805 nuovi contagi al SarsCov-2 (ieri erano stati 4.800), per un totale di 258.680 infetti da quando è cominciata l'epidemia, il 21 febbraio 2020. Le vittime sono 90 rispetto a ieri; il dato totale dei decessi si aggiorna a 6.629. Lo riferisce il bollettino della Regione. Negli ospedali la pressione resta alta, 3.386 i posti occupati, seppur con una flessione per i ricoveri nei reparti non critici sono 2.985 (-48). Salgono invece i pazienti Covid nelle terapie intensive 401 (+7).

Catania, a Capodanno spara dal balcone di casa e posta le immagini su TikTok

I dati in Liguria

Sono 412 i nuovi casi Covid positivi rilevati in Liguria attraverso 3.505 tamponi molecolari e 1.745 test antigenici processati. Diminuiscono di 32 unità gli ospedalizzati (sono 727 a oggi), le terapie intensive sono 63. Lo si apprende dai dati diffusi da Regione Liguria in base ai dati flusso tra Alisa e il Ministero della Salute. Sette i deceduti in due giorni (30 e 31 dicembre 2020) di età compresa tra i 56 e i 94 anni. Le persone in isolamento domiciliare sono 9 mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 4.870 in tutta la Liguria.

Gran Bretagna travolta dai contagi, Johnson: «La libertà è nelle nostre mani»

I dati nelle Marche

Cresce ancora nelle Marche il numero di ricoveri per Covid-19: nelle ultime 24 ore sono passati da 532 a 540 (+8). Sono nove i degenti in più in reparti non intensivi (339), c'è un paziente in meno in Terapia intensiva (61) mentre resta invariato il numero dei ricoveri in Semintensiva (140). Stabile anche il numero di ospiti di strutture territoriali (241), calano gli assistiti nei Pronto soccorso (da 27 a 24, -3). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione nel suo aggiornamento. Continua l'escalation dei positivi in isolamento domiciliare fiduciario che superano gli 11mila (11.198, +553) mentre cala - considerato l'aumento dei test antigenici rapidi - il numero di persone isolate in casa per contatto (13.720, -238; 3.758 con sintomi, 594 sono operatori sanitari).

Latina, 92 nuovi contagi nel primo giorno dell'anno. Il 31 dicembre erano 181

I dati nel Lazio

«Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (-1.821) si registrano 1.913 casi positivi (+146), 23 i decessi (-50) e +702 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri e i decessi». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è a 13% - aggiunge D'Amato - I casi a Roma città salgono a quota 800. I dati segnalano un aumento dei casi e questo deve indurre alla massima prudenza e rigore».

Vaccino a 32.143 italiani (18.000 le donne): più dosi in Lombardia, ma Lazio e Friuli virtuosi

I dati in Umbria

Sono 228 i nuovi positivi al Covid segnalati in Umbria nel primo giorno del nuovo anno, 29.188 totali. Secondo i dati della Regione sono emersi dall'analisi di 2.615 tamponi, 506.256, con un tasso di positività dell'8,7% (ieri 8,2%). Segnalato un solo morto nell'ultimo giorno, 625 totali, e 200 guariti, 24.759, con 27 attualmente positivi in più di ieri, 3.804. I ricoverati Covid sono 300, tre in meno di ieri, 46, due in più, in terapia intensiva.

Lazio, i malati non di Covid senza posto letto, i medici: «Non sappiamo dove ospitarli»

I dati in Campania

Cresce in maniera lenta ma progressiva, in Campania, il rapporto positivi-tamponi, oggi all'8,47% contro l'8,17 di ieri e il 7,75 %di due giorni fa. Si allenta la pressione sulle terapie intensive (104 i posti occupati, contro i 113 del bollettino di ieri) mentre si registrano 20 nuove vittime, di cui però 17 risalenti ai giorni scorsi e censite solo ora. Il bollettino odierno dell'unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala la ripresa significativa del numero dei tamponi (ben 20.458 quelli di ieri) con 1.734 nuovi positivi di cui 203 sintomatici. I posti letto di degenza ordinaria covid occupati sono 1.359, +34 rispetto al giorno precedente.

Eseguiti 15mila test sierologici nelle farmacie umbre

I dati in Puglia

Oggi in Puglia, su 7.045 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus registrati sono stati registrati 1.395 casi positivi, il 19,8%: 564 in provincia di Bari, 325 in provincia di Foggia,172 in provincia di Taranto, 155 in provincia di Brindisi, 93 nella provincia BAT, 80 in provincia di Lecce, 3 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 9 decessi: 6 in provincia di Taranto, 2 in provincia di Lecce e uno in provincia di Foggia, Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.051.359 test; 35.965 sono i pazienti guariti e 53.913 sono i casi attualmente positivi.

Covid, marito e moglie muoiono a 24 ore di distanza a Modena

I dati in Basilicata

Centocinquantanove dei 965 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale spiegando che sono 154 i tamponi positivi appartengono a residenti in regione. In un giorno sono guarite 66 persone, portando il totale generale di coloro che hanno superato la malattia a 4.456. I lucani attualmente positivi sono 5.949 e 5.861 di loro sono in isolamento domiciliare. Negli ospedali di Potenza e Matera sono ricoverate 88 persone: cinque sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Basilicata sono stati esaminati 185.256 tamponi, 172.110 dei quali sono risultati negativi.

Party in Brasile, Neymar: «Cena tutti distanziati e negativi. E non con 500 persone»

I dati in Sardegna

Sono 31.478 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 365 nuovi casi. Si registrano anche 4 decessi (751 in tutto): due uomini e una donna della Città Metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 83, 88 e 98 anni, e un uomo di 72 anni residente nella provincia del Sud Sardegna. In totale sono stati eseguiti 485.824 tamponi con un incremento di 3.304 test. Sono invece 479 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sette in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 42 (-4) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.158. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 13.748 (+138) pazienti guariti, più altri 300 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 31.478 casi positivi complessivamente accertati, 7.060 (+86) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.144 (+37) nel Sud Sardegna, 2.542 (+60) a Oristano, 6.280 (+80) a Nuoro, 10.452 (+102) a Sassari.

Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA