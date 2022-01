Covid, bollettino oggi 30 gennaio 2022: 104.065 nuovi casi e 235 morti, tasso di positività al 12,7%

Covid, il bollettino di oggi 30 gennaio 2022. Sono 104.065 i nuovi casi di coronavirus e 235 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagi in Italia. Sono 818.169 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,7%. Calano i ricoverati con sintomi (-19) mentre si registra un +5 in terapia intensiva in 24 ore. In rianimazione ci sono al momento 1.593 persone mentre 19.617 sono i pazienti ricoverati nei reparti. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (14.558), Emilia-Romagna (13.091) e Lazio (11.533).

Dall'inizio della pandemia sono 10.925.485 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.643.817, in calo di 20.831 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.149. I dimessi e i guariti sono invece 8.135.519 con un incremento di 124.706 rispetto a ieri.

I dati delle regioni

Lombardia

Con 147.338 tamponi eseguiti, è di 14.558 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale in discesa al 9,8%. Sono in calo anche i ricoveri: stabili a 254 in terapia intensiva ma diminuiti in tutti gli altri reparti, dove si trovano 3.004 pazienti (68 meno di ieri). Sono invece 62 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.108. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4.015 contagi. a Brescia 2.158, a Bergamo 1.489, a Varese 1.243. a Monza 1.108, a Cono 877, a Mantova 824, a Pavia 723, a Cremona 576, a Lecco 457, a Lodi 319 e a Sondrio 277.

Lazio

Nel Lazio su 19.963 tamponi molecolari e 70.613 tamponi antigenici per un totale di 90.576 tamponi, si registrano 11.533 nuovi casi positivi (-668), sono 7 i decessi (-7), 2.146 i ricoverati (+24), 204 le terapie intensive ( = ) e +8.997 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 5.620.

Campania

Sono 9.814 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 75.929 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 12,92%, contro il 13,52 del giorno precedente. Le nuove vittime censite nel bollettino dell'unità di crisi sono nove, dato nettamente inferiore a quello dei giorni scorsi. Migliora la situazione sul versante delle terapie intensive, a quota 88 (-3), mentre cresce l'occupazione dei posti letto in degenza, che sono 1.404 (+9).

Veneto

Continua anche oggi la discesa della curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con 11.233 nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore; il totale da inizio pandemia è a 1.146.230. Il Bollettino regionale segnala 13 vittime, con il totale a 13.146. Gli attuali positivi scendono a 250.755 (-2.617). Si registra infine un'ulteriore discesa dei dati ospedalieri, con 1.759 ricoveri in area medica (-20) anche se si registra un lieve rialzo,185 (+3) in terapia intensiva.

Piemonte

Calano ancora i nuovi contagi da Covi-19 in Piemonte. Sono 6.244 i nuovi casi registrati dall'Unità di crisi regionale nelle ultime 24 ore, pari al 10,7% di 58.480 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 5.258 (84,2%). Lieve incremento dei ricoveri, dopo il calo di ieri: in intensiva sono 125 (+4), nei reparti ordinari 2.083 (+4), le persone in isolamento domiciliare sono 146.307 e gli attualmente positivi 148.515. Undici i decessi, due dei quali relativi alla giornata di oggi, i guariti sono anche oggi più dei nuovi contagi, ovvero 8.578. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 871.651positivi, 12.583 decessi e 710.553 guariti.