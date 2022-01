Covid, bollettino oggi 2 gennaio 2022: 61.046 casi e 133 morti, tasso di positività al 21,9%

Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 141.262). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 133, mentre ieri erano state 111. Sono 278.654 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Si tratta di un numero nettamente più basso rispetto alle cifre quotidiane dei test effettuati negli ultimi giorni (solo ieri erano stati 1.084.295). Il tasso di positività è balzato al 21,9%, rispetto al 13% di ieri.

Sono 1.319 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 22 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 104. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756, ovvero 491 in più rispetto a ieri. Sono 1.070.537 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 48.744 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 6.328.076 e i morti 137.646. I dimessi e i guariti sono invece 5.119.893, con un incremento di 12.164 rispetto a ieri.

Indice Rt stimato ad almeno 1,64

L'indice di contagio Rt è stimato almeno 1,6. Lo indicano i gruppi di ricerca che calcolano gli indici equivalenti all'Rt elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, ma con tecniche che permettono di avere valori più aggiornati. Sulla base dei dati di oggi, i fisici, epidemiologici e statistici del sito CovidTrends indicano che l'indice equivalente all'Rt, chiamato Covindex, è salito a 1.64; il sito CovidStat dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) indica il valore 1,66 (intermedio fra 1,20 e 2,32) basato sui dati del primo gennaio. Sui dati del 29 dicembre si basa la stima di 2,19, in crescita, pubblicata sul suo sito dal fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento e coordinatore dell'Osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Lombardia, oltre 10mila casi

Sono 10.425 i nuovi casi di Covid in Lombardia, dove sono stati fatti 44.172 tamponi, contro gli oltre 200mila del giorno precedente. Il rapporto tra casi positivi e tamponi è del 23,6% circa. Sono 15 i nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 216 ricoverati, mentre sono 45 le vittime, per un totale di 35.140 da inizio pandemia. Sono 2052, infine, le persone ricoverate con sintomi da covid. Sono 3945 i nuovi casi a Milano, 971 a Brescia, 1075 a Varese, 1102 a Monza, 975 a Bergamo, 445 a Como, 359 a Pavia, 281 a Mantova, 252 a Cremona, 255 a Lecco, 131 a Lodi, 298 a Sondrio.