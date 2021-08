Covid Italia, bollettino oggi 19 agosto: 7.260 casi (1.377 in Sicilia) e 55 morti. Tasso positività al 3,5%, ricoveri in aumento

Covid Italia, il bollettino di oggi giovedì 19 agosto 2021. Sono 7.260 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.162. Sono 55 invece le vittime in un giorno, rispetto alle 69 di ieri. Sono 206.531 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 226.423. Il tasso di positività è del 3,5%, stabile rispetto al 3,1% di ieri.

APPROFONDIMENTI I DATI Covid Lazio, bollettino oggi 19 agosto: 548 nuovi positivi (-155) e 6... PODCAST Covid, quando finirà? Le epidemie del passato e del futuro SALUTE Vaccini anti Covid, prosegue la corsa nel mondo nonostante le vacanze L'ATTACCO Toscana, attacco hacker ai server dell'Agenzia regionale di... LA CAMPAGNA Terza dose vaccino, in Italia per partire a ottobre con i fragili:... MODENA West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare: ricoverato a Modena un... PERSONE Vaccino e immunità di gregge, Burioni: «Bisogna andare... SPAGNA Barcellona, stop al coprifuoco. Il tribunale nega la proroga:... LO STUDIO Vaccino Covid: «Innesca una superimmunità e respinge...

Covid Lazio, bollettino oggi 19 agosto: 548 nuovi positivi (-155) e 6 morti. A Roma città 324 casi

Nella somma complessiva delle nuove vittime nell'ultimo bollettino sono stati conteggiati dieci decessi in più, che riguardano i giorni precedenti (8 in Calabria e due in Sicilia). Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.464.005, i morti 128.634. I dimessi e i guariti sono invece 4.204.869, con un incremento di 5.465 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 130.502 con un aumento di 1.720 casi nelle ultime 24 ore.

Covid, il bollettino: ricoveri in aumento

Sono 460 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 18 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40 (ieri erano 50). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.627, rispetto a ieri sono 68 in più.

Sardegna, 451 nuovi casi

In Sardegna si registrano oggi 451 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.788 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.071 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (+ 2 rispetto al dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 175 (+10 rispetto al dato di ieri). 7.281 sono i casi di isolamento domiciliare (+82 rispetto al dato di ieri). Si registrano quattro decessi: due donne di 75 e 82 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, una donna di 68 residente nella Provincia di Nuoro e un uomo di 66 nella Provincia di Sassari, non residente. Lo rende nota la Regione Sardegna.

Toscana, attacco hacker ai server dell'Agenzia regionale di sanità: distrutti numerosi dati epidemiologici

Toscana, altri 6 decessi

Altri sei decessi e altri 844 nuovi casi positivi in Toscana per il Covid nelle ultime 24 ore secondo il report giornaliero della Regione. In Toscana sono ora 264.418 i casi di positività al Coronavirus dall'inizio della pandemia (+0,3% su ieri). Anche i guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 245.096 (92,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 12.320 (+1,5% su ieri). Tra loro i ricoverati in ospedale sono 360 (sei in più rispetto su ieri) di cui 38 in terapia intensiva.

Emilia Romagna, ricoveri in aumento

Sono 576 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, età media 37 anni, rilevati su quasi 22mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Anche se il numero dei pazienti in terapia intensiva è stabile (47), crescono i ricoverati nei reparti Covid (8 in più da ieri, per un totale di 376. Altri tre morti con Covid-19: una 97enne nel Reggiano, un 82enne di Modena e una 87enne del Bolognese. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 13.658 (+271 rispetto a ieri), di cui il 97% a casa perché non richiede di cure ospedaliere. Per quanto riguarda la circolazione del virus nelle diverse province, Rimini è quella col numero di casi giornalieri più alto (97), seguita da Bologna (95 più 23 di Imola) e Modena (95).

Campania, sale tasso positività

In Campania il tasso di positività continua a salire e passa dal 3,91% al 4,48%; i positivi sono 647 su un totale di 14.412 tamponi. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 4. Aumenta ancora l'occupazione delle terapie intensive, 23 rispetto al dato precedente di 20; crescono anche i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 336 di ieri ai 340 di oggi.

Terza dose vaccino, in Italia per partire a ottobre con i fragili: «Ma prima 80% popolazione coperta»

Lazio, 548 nuovi casi

Oggi nel Lazio «si registrano 548 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-155), i nuovi casi positivi sono 19 in meno rispetto a giovedì 12 agosto. Sono 6 i decessi ( = ) compresi i recuperi. I ricoverati sono 526 (+2), le terapie intensive sono 65 (+1), i guariti sono 613. I casi a Roma città sono a quota 324». Così l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Lombardia, 627 positivi

Con 33.615 tamponi effettuati, sono 627 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in leggera crescita all'1.8% (ieri 1.6%). Sono in crescita i posti letto occupati in terapia intensiva (+3, 42) mentre calano negli altri reparti (-10, 309). I nuovi decessi sono 3 per un totale complessivo di 33.872 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 170 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 58 a Milano città, 82 a Brescia, 70 a Varese, 50 a Mantova, 45 a Monza e Brianza, 41 a Como, 33 a Bergamo, 31 a Pavia, 28 a Cremona, 11 a Lodi e a Sondrio, 10 a Lecco.

Veneto, 588 nuovi casi

Sono 588 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 447.794. Si registrano inoltre 3 decessi, per un totale a 11.660. Il dato emerge dal Bollettino regionale. I nuovi ricoverati sono 3 (221) mentre aumentano i pazienti delle terapie intensive sono 44 (+1). Il 75% degli ospedalizzati non è vaccinato.