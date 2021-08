Covid Italia, bollettino oggi 21 agosto: 7.470 casi (1.739 solo in Sicilia) e 45 morti. Impennata di contagi anche in Veneto

Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 21 agosto 2021. Sono 7.470 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.224. Sono 45 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 49 di ieri. Sono 255.218 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 220.656. Il tasso di positività è del 2,93%, in leggero calo rispetto al 3,2% di ieri. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Sicilia (1.739), Veneto (733) e Toscana (639).

Lazio, 553 nuovi casi (-108) e 8 morti. A Roma 234 contagi. Regione «a rischio basso»

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.478.691, i morti 128.728. I dimessi e i guariti sono invece 4.216.542, con un incremento di 5.462 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 133.421 con un aumento di 1.959 casi nelle ultime 24 ore.

Covid, il bollettino: il dato sui ricoveri

Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.733, rispetto a ieri sono 41 in più.

Impennata di casi in Veneto

Impennata dei nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto: il bollettino regionale segnala 744 nuovi contagi, che portano il totale a 449.043, e 3 decessi, con il totale a 11.666. Aumentano (+30) anche gli attuali positivi in cura e isolamento, che sono 12.694. Lieve la crescita nelle strutture ospedaliere, con 226 pazienti nei reparti non critici (+2) e 49 (+1) nelle terapie intensive.

Lazio, 553 nuovi casi

Oggi, nel Lazio, «si registrano 553 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-108), 8 i decessi (+1) compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 ( = ), le terapie intensive sono 68 (+1), i guariti sono 601. I casi a Roma città sono a quota 234. Lazio rischio basso». Lo comunica l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nelle province si registrano 122 nuovi casi: nella Asl di Frosinone si registrano 42 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 38 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 23 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Lombardia, 540 nuovi positivi

Con 38.572 tamponi effettuati, sono 540 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività stabile all'1,4% come ieri. Invariati anche i ricoveri in terapia intensiva (41) mentre aumentano negli altri reparti (+5, 319). I decessi sono 3 per un totale complessivo di 33.878 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 126 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 68 a Brescia, 58 a Monza e Brianza, 42 a Cremona, 39 a Varese e a Mantova, 38 a Como, 27 a Pavia, 25 a Bergamo, 22 a Lecco, 11 a Lodi e 9 a Sondrio.

Toscana, 4 morti

Altri 639 nuovi positivi (età media 36 anni) e altri quattro morti per il Covid (età media 69,5 anni, due deceduti a Lucca, uno ciascuno a Firenze e Arezzo) in un giorno in Toscana secondo il report della Regione. Il totale delle vittime in Toscana sale a 6.974 persone. Salgono invece a 265.757 i casi totali dall'inizio della pandemia (+0,2%) mentre i guariti sono stati 744 nelle 24 ore e crescono in percentuale un pò di più dei nuovi positivi (+0,3%) raggiungendo quota 246.518 totali. Attualmente i positivi sono 12.265 (-0,9% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 374 (+3 unità) di cui 41 in terapia intensiva (dato a saldo invariato su ieri). Altri 11.891 positivi sono in isolamento a casa «poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi» (-112 unità su ieri, pari al -0,9%). Ci sono inoltre 11.697 persone (-41 unità su ieri, -0,3%) isolate in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate e devono osservare la quarantena fiduciaria.

Campania, contagio in calo

Sono 585 le persone risultate positive al Covid oggi in Campania a fronte di 16.295 test effettuati (il tasso di positività scende ancora e passa dal 4,12% al 3,59%). Le persone decedute, nelle ultime 48 ore, come informa l'Unità di Crisi della Regione, sono 2. I posti letto di terapia intensiva sono 22 quelli occupati (dato uguale a quello precedente). I posti letto di degenza occupati sono 344 rispetto ai 348 precedenti.

Emilia Romagna, 622 nuovi casi

Sono 622 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati su poco più di 28mila tamponi nelle ultime 24 ore. L'età media dei contagiati è di 34 anni. Tra le province con la maggiore circolazione del virus spiccano ancora Modena (110 nuovi casi), Bologna (93), Rimini (78) e Parma (77). Stabili i ricoveri per Covid-19, con 46 persone in terapia intensiva (due in più) e 376 negli altri reparti (tre in meno). Purtroppo ci sono altre due vittime: un 89enne del Parmense e un 83enne della provincia di Forlì-Cesena. I casi attivi ad oggi sono 14.196 (+258 rispetto a ieri), il 97% a casa con sintomi lievi.

Sardegna, due decessi

Altri due decessi e 313 nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, sulla base di 3.234 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 6.834 tamponi. Il tasso di positività è del 4,5 per cento. Le vittime sono una donna di 79 e un uomo di 82, entrambi residente della città metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (+1), quelli in area medica 190 (+11). In totale sono 7.498 (+73) le persone in isolamento domiciliare.