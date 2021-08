Bollettino Covid Italia 15 agosto: oggi 5.664 contagi e 19 morti. Tasso di positività in aumento al 3,5%

Covid, il bollettino di oggi, domenica 15 agosto 2021. Sono 5.664 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.188. Sono 19 invece le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 34 di ieri. Sono 160.870 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 254.006. Il tasso di positività è del 3,5%, in aumento rispetto al 2,8% di ieri.

Piemonte

Nessun decesso da Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove l'Unità di crisi regionale ha registrato sette ricoveri in più, uno in terapia intensiva, dopo in tutto ora sono nove, sei negli altri reparti, dove i pazienti salgono a 115. I nuovi casi di persone risultate positive sono 202, l'1,7% degli 11.657 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 95. I guariti sono 101. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.320.(+94), mentre gli attualmente positivi sono 3.444 (+101). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 373.073 positivi, i decessi restano 11.705, mentre i guariti diventano 357.924.

Friuli

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 4.402 test e tamponi sono state rilevate 61 positività al Covid 19, pari all'1,38%. Nel dettaglio, su 1.751 tamponi molecolari sono stati riscontrati 56 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,19%. Sono inoltre 2.651 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati individuati 5 casi (0,18%). Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5 (+1), i degenti in altri reparti 30 (+1). È quanto emerge dal report diffuso dalla Regione Fvg. Per quanto riguarda le nuove positività, 16 sono state accertate in provincia di Udine, 25 in provincia di Trieste, 3 a Gorizia e 16 a Pordenone; un caso riguarda invece una persona proveniente da fuori regione. Le persone in isolamento sono 866, 15 meno di ieri.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 403.150 casi di positività, oggi 551 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.816 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (2,7%). Continua intanto la campagna vaccinale anti- Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all'argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti- covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.

Toscana

Sono 725 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 12.231 test di cui 8.637 tamponi molecolari e 3.594 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,93% (13,8% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri i contagi sono in aumento, a fronte di un minor numero di test, e il tasso di positività è in crescita: ieri i casi erano 683 su 14.378 test con un tasso del 4,75%. Giani sottolinea che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 4.507.251.

Lazio

«Oggi si registrano 467 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-116), un decesso, compresi i recuperi (-4) i ricoverati sono 456 (+2), le terapie intensive sono 67. I casi a Roma città sono a quota 217». Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Umbria

Secondo giorno consecutivo di calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria. In base ai dati aggiornati al 15 agosto sul sito della Regione sono infatti 2.205, 35 in meno di sabato. Sono legati a 117 nuovi positivi e 152 guariti, mentre non si registrato altre vittime. I tamponi analizzati sono stati 1.538 e i test antigenici 4.291, con un tasso di positività sul totale del 2 per cento sul totale (1,3 il giorno precedente). Negli ospedali si registra un ricoverato in più, 35 totali, due dei quali in terapia intensiva (dato stabile).

Campania

Questo il bollettino di oggi dell' Unità di crisi della Regione Campania. I dati sono aggiornati alle 23.59 di ieri) -Positivi del giorno: 473 -Test: 13.821 -Deceduti: 1 (*) (*) nelle ultime 48 ore Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 15 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 313 ** Posti letto Covid e offerta privata. I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione. campania.it/e_vaccini-anti-covid.html

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 275 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2231 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2741 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 134 (+3 rispetto a ieri). 7135 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 34 rispetto a ieri). Si registrano 5 decessi: un uomo di 50 anni, residente nella Provincia di Oristano; 4 uomini residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 69, 77, 84 e 90 anni.