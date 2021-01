Covid Italia, bollettino oggi 10 gennaio: 18.627 contagi e 361 morti. Tasso di positività risale al 13,3%

Coronavirus Italia. Bollettino di oggi domenica 10 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 18.627 (19.978 ieri), i morti 361 (483 ieri). Sono stati 139.758 i tamponi effettuati. Il rapporto con i nuovi casi (18.627) sale al 13,3% (+1,7% rispetto a ieri). Il numero degli attualmente positivi è di 579.932 unità, in aumento di 7.090 unità rispetto a ieri.

APPROFONDIMENTI BOLLETTINO Covid Lazio, bollettino oggi 10 gennaio 2021: 1.746 casi (607 a Roma)... I PROVVEDIMENTI Nuovo Dpcm, dal 10 gennaio 5 regioni zona arancione: le altre gialle.... IL DOCUMENTO Covid e sintomi, guida del Ministero per riconoscere il virus: ecco... FOCUS Test rapidi di ultima generazione validi come i molecolari, il... INVISTA Speranza: “Restrizioni e rispetto misure ancora per qualche...

Nuovo Dpcm, dal 10 gennaio 5 regioni zona arancione: le altre gialle. Elenco dei colori e le misure

SCARICA QUI IL BOLLETTINO

La classifica delle regioni

I pazienti in terapia intensiva per Covid sono 2.615 (+22 rispetto a ieri) con 181 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi, invece, raggiungono quota 23.427 (+167 rispetto a ieri). In Italia i dimessi o guariti sono 1.617.804 (+11.174 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 579.932 (+7.090 rispetto a ieri). Le vittime totali sono 78.755 e i casi 2.276.491. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (3.267), l'Emilia Romagna (2.193), il Veneto (2.167), il Lazio (1.746) e la Sicilia (1.733).

Emilia Romagna

Sono 2.193 i nuovi casi di positività al Covid individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 10.206 tamponi. Si contano anche 58 morti: fra loro una donna di 52 anni in provincia di Ravenna e un uomo di 58 a a Rimini. Dei nuovi positivi, 1.038 sono asintomatici, individuati grazie alle attività di screening e contact tracing. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 59.908 , il 95% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessità di particolari terapie. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 237 ( 3 in meno rispetto a ieri), 2.705 quelli negli altri reparti Covid (+ 26).

Toscana

Altri 472 nuovi casi Covid in Toscana (età media 49 anni) su 9.469 tamponi eseguiti (circa il 5% positivi) e altri 15 morti (età media 84,7 anni) che portano il totale nella regione a 3.855 vittime, con Firenze e la sua provincia che superano le 1.300 unità (1.301 con altri sette decessi). I nuovi casi registrati nelle 24 ore sono lo 0,4% in più e ora il totale in Toscana da inizio pandemia è di 124.951. Anche i guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 111.995. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.965.493.

Marche

Sono 687 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore nel percorso nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.544 tamponi: 3.720 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.585 nello screening con percorso Antigenico) e 1.824 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 18,5%)«. Dei 687 nuovi positivi, 195 sono in provincia di Ancona, 180 in quella di Pesaro Urbino, 176 in provincia di Macerata, 75 in provincia di Fermo, 38 in provincia di Ascoli Piceno e 23 fuori regione.

Umbria

Ancora in crescita gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 4.304, 67 in più di ieri secondo i dati della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 257 nuovi positivi, 30.906, 182 guariti, 25.942, e otto morti, 660. Sono stati analizzati 2.504 tamponi, 528.657, con un tasso di positività del 10,2 per cento (ieri 8,2). I ricoverati in ospedale sono 315, undici in meno di ieri, 50, tre in più, in terapia intensiva.





Lombardia

In Lombardia a fronte di 25.011 tamponi effettuati sono 3.267 i nuovi positivi (13 per cento). È quanto emerge dal quotidiano report della Regione con i dati sull'andamento della pandemia. Continuano a crescere i ricoveri: +3 nelle terapie intensive (totale 459) e +21 negli altri reparti (totale 3.598). I nuovi decessi sono 59 (totale 25.787) mentre sono 847 i guariti/dimessi nelle ultime 24 ore.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati analizzati 8.510 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati individuati 1.162 nuovi casi per un tasso di positività del 13,6% (ieri era del 13,7%). Inoltre sono stati registrati 24 decessi (ieri 27). I casi odierni sono stati riscontrati 503 in provincia di Bari, 100 in provincia di Brindisi, 150 nella provincia BAT, 150 in provincia di Foggia, 139 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto; nove riguardano residenti fuori regione, mentre un caso è di provincia di residenza non nota. I 24 decessi



Veneto

Rallenta la crescita quotidiana di contagi da Coronavirus in Veneto, che stamani segna 2.167 nuovi casi e un totale di 285.986 dall'inizio della pandemia. Il Bollettino regionale segnala altri 44 decessi, che portano a 7.389 il totale dei morti. Torna a salire il dato sanitario, con 43 nuovi ricoveri nei reparti non critici, e 2.992 posti letto occupati; nelle terapie intensive si registrano 9 nuovi pazienti, per 389 ricoverati.

Campania

Sono 1.253 i pazienti risultati positivi oggi al Covid in Campania di cui 1.170 asintomatici e 83 sintomatici, I tamponi eseguiti sono stati 15.411. Dall'inizio dell'emergenza sono dunque 19.9771 i positivi in Campania a fronte di 2.147.766 tamponi esaminati. Si registrano 13 deceduti di cui 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza ma registrati; ieri;. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.128; il totale dei guariti è di 121.255. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli occupati 106, Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (tra posti letto Covid e offerta privata); i posti letto di degenza occupati sono 1.377.

Nel Lazio su quasi 12 mila tamponi (-276) si registrano 1.746 casi positivi (+203), 17 i decessi (-37) e +1.113 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 6,3%. I casi a Roma città scendono a quota 600.

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA