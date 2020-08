Covid al Billionaire, Sileri annuncia: «Procura aprirà un'inchiesta, allibito da nomi falsi»

La Procura aprirà un'inchiesta sulla vicenda Billionaire, il locale di proprietà di Flavio Briatore diventato focolaio di Covid in Sardegna. «Rimango atterrito dal fatto che al Billionare siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere la testa rivolta agli altri. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano trovati in altro modo, magari con la carta di credito. La Procura aprirà un'inchiesta su questo», ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a radio Cusano Campus che ha diffuso il testo.

Covid, in Sardegna contagio senza confronti in Europa: «Colpa di traghetti e discoteche»

Billionaire, caccia ai clienti: molti hanno dato nomi falsi, Asl mobilitate in tutta Italia

Briatore e il Covid, il San Raffaele: «Arrivato per altra malattia, ma il tampone è positivo»

«Purtroppo si è proceduto con la circolare e quindi con la chiusura. Io non avrei scritto un orario per il virus perché se c'è un assembramento c'è a qualsiasi ora. La chiusura è stato un atto dovuto».



Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA