L'Italia verso zona rossa? Allarme di Bertolaso. Bonaccini: «L'arancione non basta più»

Siamo tornati indietro di un anno, al punto di partenza. Solo che si combatte con la variante inglese del Covid che «sembra un nuovo virus». Tutto questo cosa sta comportando? Una parola sola spiega e illumina lo scenario del futuro prossimo: restrizioni. Lockdown, do you remember? Lo dicono amministratori e commissari regionali che guardano la situazione epidemiologica in rapidissima evoluzione (anche da sponde politiche diverse).

«Rischiamo di essere travolti», dice il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini che lancia un allarme potente sulla tenuta dei suoi servizi sanitari, tra i migliori d'Italia. Il governatore dice che l'arancione, per la sua regione, non basta più. Il sistema dell'algoritmo e dei pur tanti e precisi parametri allestito dal ministero della Salute arranca dietro l'accelerazione impressa dalla variante inglese. Questo sta dicendo Bonaccini, che non può aspettare che un'ordinanza da Roma faccia scattare la zona rossa. Serve subito. È lui, Bonaccini, che ha descritto la variante inglese come un nuovo virus, caratterizzato dalla straordinaria capacità di trasmissione. «La variante inglese è diventata maggioritaria in Italia e soprattutto in Emilia-Romagna. Pare essere quasi un nuovo virus per la velocità di diffusione. Nelle due province di Bologna e Modena», entrate in zona rossa, «l'Rt è arrivato a 1,25», soglia di rischio stabilita i mesi scorsi. Dobbiamo assolutamente preservare le strutture ospedaliere che sono in difficoltà, nelle quali, già quest'estate abbiamo triplicato i posti letto in terapia intensiva e reparti Covid».Poi c'è Guido Bertolaso, il commissario per l'emergenza Covid in Lombardia, che evoca la restrizione massima. Dice che l'Italia è sempre più vicina alla zona rossa: «A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna - ha detto Bertolaso - si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione più che per altre. È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni». Così Guido Bertolaso, consulente del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana per il Piano Vaccinale, intervenendo in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli.

La conferenza stampa

«Avrei molti motivi per essere avvilito e frustrato - ha proseguito Bertolaso - a partire dall'andamento della pandemia, alle due province in zona rossa a tutti gli effetti, fino alle rianimazioni piene, compreso l'ospedale in Fiera che ha 57 ricoverati in terapia intensiva. Statistiche molto pesanti, oltre al sistema di prenotazioni che continuano a funzionare male», così il consulente del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana per il Piano Vaccinale, a Palazzo Pirelli

Le criticità

Poi Bertolaso ha parlato del manlfunzionamento del sistema di convocazione degli over 80, che continua a incepparsi. «Questa mattina, tra le tante proteste - ha spiegato il consulente per l'emergenza regionale - ho ricevuto una mail da una signora, la signora Francesca, la quale mi ha scritto che ieri è arrivato un sms alle 23.25 con orario e luogo per portare a vaccinare sua madre oggi alle 14. Ci sono tante cose che funzionano - ha evidenziato Bertolaso - persone che scrivono e ringraziano, ma a me basta una mail come questa per rovinarmi la giornata e non è l'unica: ieri e oggi ci sono stati centri vaccinali che stanno conoscendo difficoltà e ritardi negli accessi, ci sono anziani che invece di essere mandati a vaccinarsi vicino casa sono stati mandati a vaccinarsi a 30-40 chilometri di distanza. E magari sono passati davanti a un centro vaccinale e sono dovuti andare oltre», ha concluso.

