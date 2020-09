Covid, bambina di 4 anni positiva all'asilo a Pavia: «Aveva la febbre». In quarantena compagni e maestre

È stata sottoposta a tampone perché aveva lala bambina di 4 anni di Pavia, risultata positiva al Covid-19, che frequenta la scuola d'infanzia comunale «8 marzo». La madre della bimba ha contattato il pediatra, che ha disposto l'effettuazione del tampone dal quale è risultata la positività al Coronavirus.

«Abbiamo subito attivato la procedura con Ats Pavia - ha spiegato Alessandro Cantoni, assessore comunale all'istruzione - per la presa in carico del problema. Sono stati contattati la direzione della scuola, gli insegnanti e le famiglie dei 14 bambini della sezione nella quale si è verificato il caso». Anche gli altri 13 bambini della sezione (hanno tutti 4 o 5 anni) e le due maestre verranno sottoposte a tampone e messi in quarantena fiduciaria per 14 giorni. «Nessuna misura restrittiva - ha aggiunto Cantoni - è stata prevista per il resto della scuola, considerata la separazione delle sezioni in gruppi stabili. Abbiamo immediatamente effettuato gli interventi di sanificazione dei locali, oltre a un monitoraggio dell'intera scuola in collaborazione con Ats».