Covid, la pillola antivirale Paxlovid in tutte le farmacie: disponibile con ricetta medica

L'antivirale orale Paxlovid, utilizzato nel trattamento precoce del Covid-19, sarà disponibile in tutte le farmacie del territorio nazionale dietro presentazione di apposita ricetta medica. È stato siglato oggi l'accordo tra il Ministero della Salute, Aifa, Federfarma Servizi, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite e Adf che renderà il farmaco dispensabile utilizzando le modalità previste per la distribuzione per conto (DPC).

Un ulteriore passo per la lotta al Covid

«Le nostre Aziende di Distribuzione Intermedia, anello centrale della filiera del farmaco, renderanno possibile la dispensazione alla popolazione di uno strumento indispensabile per affrontare questa nuova fase della pandemia, nell'ambito del servizio pubblico svolto dai grossisti: un ulteriore tassello per contribuire al buon esito della cura dal Covid19» spiega il presidente di Federfarma Servizi Antonello Mirone.

«Siamo pronti alla distribuzione di farmaci innovativi in piena sicurezza ed efficienza, nel rigoroso rispetto delle Linee Guida di Buona Distribuzione dei medicinali, cui è improntata la professionalità della quotidiana attività delle nostre Aziende. Nonostante le profonde difficoltà economiche che la Distribuzione Intermedia sta rappresentando da tempo e in più sedi al Governo, Federfarma Servizi ha risposto con grande senso di responsabilità sociale alla richiesta dell'AIFA e del Ministero della Salute, offrendo ancora una volta il nostro contributo fattivo alla tutela della salute del nostro Paese», conclude Mirone.