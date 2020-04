Coronavirus, mappa regione per regione: al Nord Veneto ok, Piemonte male. Umbria e Molise a contagio zero

Coronavirus Italia, ecco la mappa del contagio regione per regione di oggi lunedì 13 aprile 2020. Diminuiscono i nuovi positivi che nella giornata di ieri sono stati 3.153, mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 1224 (ieri erano oltre 1.600). Aumentano però anche i morti che tornano a sfondare quota 500 (566). Sono 20.465 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia. Ieri l'aumento era stato di 431. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.​La regione più colpita dal virus dopo la Lombardia si conferma il Piemonte con un saldo di 474 positivi in più rispetto a ieri. Continua invece il rallentamento dell'epidemia in Veneto con Zaia che ha annunciato un soft lockdown. Nessun nuovo caso in Miolise, solo uno in Umbria.

Il dettaglio regione per regione. Dai dati della Protezione civile emerge che sono 31.935 i malati in Lombardia (670 in più rispetto a ieri), 13.818 in Emilia-Romagna (+146), 12.765 in Piemonte (+260), 10.766 in Veneto (+37), 6.257 in Toscana (+95),3.365 in Liguria (+32), 3.080 nelle Marche (-34), 3.920 nel Lazio (+103), 3.062 in Campania (+5), 2.080 a Trento (-2), 2.512 in Puglia (+60), 1.307 in Friuli Venezia Giulia (-19), 2.050 in Sicilia (+20), 1.778 in Abruzzo (+36), 1.537 nella provincia di Bolzano (+22), 625 in Umbria (-62), 914 in Sardegna (+11), 791 in Calabria (-4), 582 in Valle d'Aosta (-6), 270 in Basilicata (-7), 202 in Molise (0). Quanto alle vittime, se ne registrano 10.901 in Lombardia (+280), 2.615 in Emilia-Romagna (+51), 1.826 in Piemonte (+97), 882 in Veneto (+26), 518 in Toscana (+23), 760 in Liguria (+11), 713 nelle Marche (+13), 284 nel Lazio (+5), 248 in Campania (+6), 300 nella provincia di Trento (+7), 267 in Puglia (+7), 202 in Friuli Venezia Giulia (+7), 171 in Sicilia (+8), 224 in Abruzzo (+12), 212 nella provincia di Bolzano (+7), 52 in Umbria (0), 75 in Sardegna (+2), 67 in Calabria (+1), 115 in Valle d'Aosta (+3), 18 in Basilicata (0), 15 in Molise (0).

I dati in Emilia. In Emilia Romagna in totale i decessi sono 2.615, 51 in più: 31 uomini e 20 donne. Per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi, fa sapere la Regione, riguardano 8 residenti nella provincia di Piacenza, 6 in quella di Parma, 6 in quella di Reggio Emilia, 8 in quella di Modena, 13 in quella di Bologna, (nessuno nell'imolese), 1 in quella di Ferrara, 5 nella provincia di Forlì-Cesena (1 nel forlivese e 4 nel cesenate), 2 in quella di Rimini, 2 in provincia di Ravenna.

Ultimo aggiornamento: 18:38

