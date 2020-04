Covid-19 Italia, bollettino: 139.922 casi totali (+3.836), 17.669 morti (+542), 26.491 guariti (+2.099)

Il bollettino della situazione Coronavirus in Italia a oggi, 8 aprile 2020, conta 139.422 contagi totali dall'inizio della pandemia. L'incremento rispetto a ieri è di 3.836. I morti salgono a 17.669, 542 nelle ultime 24 ore. Le persone guarite dal Covid-19 sono ora 26.491, con un aumento rispetto a ieri di 2.099 unità, l'incremento più alto dall'inizio dell'emergenza. Gli attualmente positivi (esclusi quindi guariti e decessi) sono 95.262, 2.075 in più di ieri.

Terapie intensive ancora in calo. Per il quinto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.693 i pazienti nei reparti, 99 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.257 sono in Lombardia, in calo di 48 rispetto a ieri. Dei 95.262 malati complessivi, 28.485 sono poi ricoverati con sintomi - 233 in meno rispetto a ieri - e 63.084 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Boom di tamponi. Sono 51.680 i tamponi effettuati in un solo giorno per individuare i positivi al coronavirus: si tratta di uno dei maggiori incrementi dall'inizio dell'emergenza. Complessivamente sono stati fatti 807.125, dei quali oltre 409mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Ieri erano 755.445.

Borrelli: mantenere alta la guardia. «Ci sono ad oggi 26.491 guariti, con il nuovo record di 2.099 guariti in più rispetto a ieri. I guariti degli ultimi 10 giorni sono pari al 50 per cento del totale da inizio epidemia», ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile. «Dobbiamo mantenere alta la guardia e mettere in atto tutti quei comportamenti consigliati dagli esperti per evitare diffusione del virus», ha poi ribadito.



