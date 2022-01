Costa: «Su Italia a colori va fatta riflessione, bollettino destinato a cambiare. Scuola, in classe tutti i vaccinati»

«Nuove prospettive per i cittadini, a fronte del 90% dei vaccinati, con una riflessione da fare sull'Italia a colori (dalla zona gialla alla rossa) - ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a SkyTg24 -. Il bollettino, poi, è destinato a cambiare, come le norme sulla scuola, tenendo in classe è tutti i vaccinati».

Italia a colori

«L'Italia a colori è stato indubbiamente un sistema utile e condiviso con le Regioni, ed è fondamentale continuare in questo percorso condiviso - ha affermato Costa -. Ma anche sull'Italia a colori credo che una riflessione possa essere assolutamente fatta perché è giusto, davanti ad un 90% di italiano vaccinati, dare delle prospettive ai cittadini».

Bollettino destinato a cambiare

Bollettino dei casi? «Credo che nelle prossime settimane è destinato a cambiare. Profondo rispetto per il Cts, è stato il nostro faro in questi mesi difficili, ma credo che per quanto riguarda la comunicazione e quindi il bollettino, siamo di fronte ad una scelta politica più che scientifica - ha detto ancora il sottosegretario alla Salute -. Dobbiamo tenere conto di uno scenario cambiato, non dobbiamo sottovalutare che 27 mln di italiani hanno ricevuto la terza dose. Credo che modificare la comunicazione possa essere utile per stimolare coloro che non si sono ancora vaccinati».

« Scuola, tenere in classe tutti i vaccinati »

«Io sono per tenere in classe tutti coloro che si sono vaccinati - ha concluso Costa -. Va bene la didattica a distanza per coloro che volontariamente hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione ma di fronte ad una platea che per l'80% si è vaccinata, credo che la scuola in presenza debba essere una garanzia a prescindere».