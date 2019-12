Gaia e Camilla, i funerali delle 16enni investite a Corso Francia: la diretta

Oggi i funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due 16enni investite e uccise a Corso Francia a Roma. La messa alla parrocchia del Preziosissimo Sangue, in via Flaminia Vecchia, al Fleming, dove le due ragazze vivevano e dove, quella notte, stavano rientrando prime di essere falciate per strada.

Tantissimi ragazzi stanno affollando la chiesa. Decine le corone di fiori per le due amiche. Sul luogo dell'incidente è stato affisso uno striscione «Ciao Angeli». Le due bare bianche sono entrate in chiesa, una accanto all'altra.

Pietro Genovese, il figlio del regista Paolo Genovese, che si trovava alla guida dell'auto che le ha investite, si trova adesso ai domiciliari. Probabilmente quella notte non aveva assunto droghe, ma aveva un tasso alcolemico alto e correva. Pietro Genovese non era da solo in macchina quando sabato notte ha investito su Corso Francia: con lui c'erano due amici.

