Martino Tamburrano (Forza Italia) arrestato per corruzione dalla Guardia di finanza nell'ambito di una inchiesta della Procura sull'iter amministrativo per la concessione dell'autorizzazione all'ampliamento della discarica di Grottaglie-contrada Torre Caprarica. Insieme a lui sono state arrestate altre sei persone. I reati contestati sono, a vario titolo, quelli di corruzione e turbata libertà degli incanti.



I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip Vilma Gilli su richiesta del pubblico ministero Enrico Bruschi. Quattro in carcere, nei confronti dell'ex presidente della Provincia Tamburrano, del dirigente della Provincia Lorenzo Natile, dell'imprenditore di San Marzano di San Giuseppe, Pasquale Lonoce (titolare di una società attiva nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti), e del procuratore speciale della società-gestore della discarica di Grottaglie Roberto Venuti. Ai domiciliari sono finiti Rosalba Lonoce (figlia di Pasquale), l'ex presidente Amiu Federico Cangialosi, e l'ex dirigente Amiu Mimmo Natuzzi (presidente e membro della Commissione di gara per la Raccolta di Rifiuti Solidi Urbani).



Il gruppo, costituito dall'ex presidente della Provincia, da un dirigente dello stesso Ente e dagli imprenditori operanti tra l'altro nel settore dello smaltimento e gestione rifiuti, secondo l'accusa ha tratto vantaggi in denaro e beni attraverso atti corruttivi che hanno consentito notevoli indebiti guadagni. Nell'agosto del 2017 la Provincia di Taranto, dopo i pareri negativi degli organi preposti, aveva respinto la richiesta di ampliamento della discarica di Grottaglie. Il procuratore legale della società, sfruttando i buoni uffici dell'imprenditore sammarzanese, avrebbe iniziato a tessere stretti rapporti illeciti con il presidente della Provincia Tamburrano, finalizzati a valutare nuovamente la richiesta rigettata di rilascio dell'autorizzazione per il sopraelevamento della discarica di ulteriori 15 metri rispetto al livello di colmata.

vrebbe ottenuto anche contributi per finanziare la campagna elettorale della moglie alle ultime elezioni politiche per il Senato. È stato accertato, anche attraverso l'ausilio di attività tecniche, che la società proprietaria della discarica aveva terminato la sua attività di raccolta in quanto il sito era ormai colmo, senza possibilità di poter conferire ulteriori rifiuti solidi urbani. La Provincia di Taranto respinse la richiesta di ampliamento e il procuratore legale della società, attraverso l'imprenditore Pasquale Lonoce, avrebbe stretto accordi illeciti con il presidente Tamburrano per valutare nuovamente la richiesta rigettata.



L'allora presidente della Provincia, sempre secondo l'accusa, si adoperò per nominare un nuovo comitato tecnico e un dirigente del settore Ambiente, figura fino ad allora ricoperta dal segretario provinciale. I pubblici ufficiali, a fronte di tale impegno e dell'affidamento dei lavori di sanificazione della discarica alle società riconducibili all'imprenditore sammarzanese, avrebbero ricevuto denaro e altre utilità. I pagamenti, risultati sovrafatturati, erano in buona parte destinati a corrispondere il prezzo dell'accordo corruttivo. Il rappresentante legale della discarica, attraverso l'intermediazione del titolare di un autosalone, avrebbe inoltre donato a Tamburrano, quale ulteriore compenso illecito, una autovettura di lusso del valore commerciale di circa 50mila euro.

