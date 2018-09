Corruzione a Roma per le case popolari: 6 arresti, anche un dipendente comunale

Corruzione nell'assegnazione delle case popolari a Roma. Sei persone sono finite agli arresti domiciliati a Roma nell'ambito di un'indagine della polizia e della polizia locale denominata "Anaconda" sulla corruzione nell'assegnazione di alloggi popolari e locali commerciali dell'Ater.



Tra le accuse: corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. Tra gli arrestati un funzionario e un dipendente Ater e un dipendente del Comune di Roma. Per gli inquirenti avrebbero creato un canale parallelo per l'assegnazione di alloggi Ater.



Impegnati nel blitz gli agenti del commissariato Fidene, unitamente al personale del III° Gruppo Nomentano della Polizia Locale Roma Capitale.



L'attività investigativa è stata avviata nel 2015. Una complessa indagine, coordinata dalla Procura di Roma che ha messo in luce l'esistenza di un sistema corruttivo finalizzato alla creazione di una rete parallela ed illegale per l'assegnazione degli alloggi Erp di proprietà dell'ATER, in violazione alle regolari procedure previste con bandi ordinari, attraverso produzione di false documentazioni e accesso abusivo ai sistemi informatici e telematici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA