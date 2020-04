Coronavirus, a Roma 74 nuovi casi (123 in tutta la provincia). Trend Lazio al 3%: 10 morti e 33 guariti

Sono 74 i nuovi casi positivi nella città di Roma nelle ultime 24 ore, 123 nell'intera provincia. È quanto risulta dall'ultimo bollettino sul Coronavirus diffuso dalla Regione Lazio. A livello regionale i nuovi casi sono 140 con un trend stabile al 3 per cento. A fornire i dati è stato l'assessore regionale Alessio D’Amato. Cresce il numero dei guariti e dal 14 aprile Nerola non sarà più zona rossa.

LEGGI ANCHE Roma, blocchi anti-fuga: caos sulla Pontina: migliaia di auto in coda verso Pomezia

«Continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (15.531) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.902)», spiega l'assessore. «Oggi nella Asl Roma 1 il numero di chi esce dalla sorveglianza (1.800) è il doppio di chi entra (900). Rinnovo l’appello a mantenere alta l’attenzione nelle giornate di Pasqua e Pasquetta». Per quanto riguarda i guariti sono 33 in più (22 al Policlinico Gemelli, 7 Umberto I e 5 a Tor Vergata) arrivando a 720 totali. Mentre nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 10 e sono stati eseguiti oltre 65 mila tamponi” commenta l’Assessore D’Amato.



Roma si registrano 74 nuovi contagi e 4 sono i morti (di 89, 94, 79 e 81 anni ) nella Asl Roma 3. Nel resto della provincia il numero dei nuovi positivi è di 49. Nella Asl Roma 4 è morto un uomo di 88 anni e nella Asl Roma 6 due donne, 94 e 87 anni. si registrano 74 nuovi contagi e 4 sono i morti (di) nella Asl Roma 3. Nel resto della provincia il numero dei nuovi positivi è di 49. Nella Asl Roma 4 è morto un uomo di 88 anni e nella Asl Roma 6 due donne, 94 e 87 anni. Intanto proseguono i controlli a tappeto nelle case di riposo e nelle Rsa del Lazio. Tutte le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo che prevede il riconoscimento di 1.000 euro agli operatori sanitari impegnati nel contrasto al Covid-19.

«Al Policlinico Umberto I - aggiunge l'assessore - sono in corso due trapianti di polmone in sicurezza nonostante l’emergenza Covid».

Bambini. «Proseguono i tamponi a Rebibbia: ulteriori 46 sono tutti negativi», aggiunge l'assessore alla Sanità. E proprio a Bambino Gesù sono in arrivo dal «Selam palace 2 bambini con le madri», precisa l'assessore.

Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA