Trump, membro dello staff positivo al virus: test negativo per il presidente

Un membro della Marina degli Stati Uniti che fa parte dello staff personale del presidente Donald Trump è risultato positivo al coronavirus: lo riporta la CNN, sollevando preoccupazioni sulla possibile esposizione del presidente al virus. Ma Trump ed il suo vice Mike Pence sono risultati negativi al test per il coronavirus. Lo ha reso noto un portavoce della Casa Bianca. Trump e Pence sono stati sottoposti a test dopo la positività riscontrata in un membro dello staff presidenziale.

Trump «era sconvolto quando è stato informato che l'uomo era risultato positivo», ha detto una fonte alla CNN, e successivamente è stato nuovamente testato dal medico della Casa Bianca. I “valet” sono membri di una elite militare dedicata proprio all'assistenza del presidente soprattutto nei suoi appartamenti, dunque a stretto contatto con tutti i membri della first family. Trump è stato nuovamente sottoposto al test ed è risultato negativo. Negativo anche il vicepresidente Mike Pence, informa la Casa Bianca.

One of President Trump's personal valets has tested positive for coronavirus, CNN has learned https://t.co/KCfYIOnt0r pic.twitter.com/10EBXThh1P

— CNN Breaking News (@cnnbrk) May 7, 2020