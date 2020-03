Coronavirus, neonata di 45 giorni contagiata: situazione stabile e sotto controllo

In Toscana c'è anche una bambina di 45 giorni tra gli ultimi casi risultati positivi al tampone per la ricerca del coronavirus Covid-19. Da quanto si apprende, la neonata, che presenterebbe sintomi simil influenzali, proviene da Massa (Massa Carrara) ed è stata ricoverata ieri sera all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato predisposto per lei un percorso protetto. La piccola è stabile e le sue condizioni non destano preoccupazioni: è quanto si apprende da fonti sanitarie.

Ad Arezzo una maestra è risultata positiva al coronavirus Covid-19 e per questo motivo 112 alunni sono stati messi in isolamento domiciliare. La notizia della positività al tampone dell'insegnante, una donna di 51 anni, le cui condizioni sono considerate stabili ed è in isolamento domiciliare, circolava dalla mattina di ieri ed è stata confermata ieri sera. I genitori dei bambini della scuola elementare in cui insegna la 51enne erano già stati avvertiti dal preside, a sua volta informato dell'esito del tampone dall'Asl Toscana sud est. Nel tardo pomeriggio, poi, la conferma è arrivata dalla Regione Toscana, e il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha annunciato il provvedimento di quarantena per gli alunni. Ad Arezzo e provincia sono fino a oggi quattro i casi positivi al coronavirus: oltre all'insegnante, un 43enne di Castelfranco Piandiscò, come la donna in isolamento domiciliare, un 64enne di Poppi ora in terapia intensiva e la sua compagna ricoverata anche lei.



