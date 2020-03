E’ tornato a Francavilla mercoledì notte, il giorno dopo i funerali del padre, l’uomo di 74 anni morto a San Marco in Lamis dopo aver contratto il Covid-19, la cui positività al tampone è però emersa dopo le esequie a cui hanno partecipato centinaia di persone, alcune risultate in queste ore positive al test, e su cui ora la Procura di Foggia ha aperto un inchiesta. Il figlio di quello che potrebbe essere il “paziente zero di San Marco in Lamis”, che in queste ore rischia di diventare la... Ultimo aggiornamento: 09:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA