Coronavirus, anche Piemonte sospende scuole e attività: niente esami all'università

Scuole di ordine e grado chiuse da domani per una settimana anche in Piemonte per l'emergenza Coronavirus. È quanto emerge dalla riunione nella sede della Protezione civile regionale dove da ieri è stata allestita l'unità di crisi a cui partecipano i vertici delle istituzioni locali. A causa dell'emergenza Coronavirus, per una settimana da domani sospese all'Università di Torino esami e attività didattiche. Lo fa sapere la stessa Università.

Appendino sospende attività sportive. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha emanato l'ordinanza in cui «per contenere i rischi di contagio di Coronavirus», ordina «la sospensione di tutte le manifestazioni sportive aperte al pubblico di ogni ordine e grado programmate per oggi, a titolo precauzionale e in attesa di comprendere l'evoluzione del fenomeno».

CHIUSE ANCHE LE UNIVERSITA'

Per una settimana sono sospese le attività didattiche nelle Università piemontesi a causa della questione Coronavirus. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi.



Sassoli annulla visita. È stata annullata per via dell'«emergenza sanitaria in corso» a la partecipazione del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ad un convegno in programma a Torino. Lo comunica la Fondazione Crt.

SOSPESE LE MENSE

Oltre alla sospensione dei servizi didattici delle Università del Piemonte per una settimana, sono sospesi dalla mezzanotte di oggi anche i servizi Edisu (mense e sale studio, ndr) sulla base di quanto deciso dalle Università.

SI FERMA LA PALLAVOLO

Dando seguito alle precedenti comunicazioni e viste le indicazioni governative, la Federazione Italiana Pallavolo rende noto di aver stabilito la sospensione delle attività sportive anche nella Regione Piemonte.

