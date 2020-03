Ancora qualche ora. Anche perché il decreto anti-virus nato per dare una prima risposta all’emergenza economica, si sta trasformando in una vera e propria manovra. Che potrebbe essere addirittura approvata in due tempi e con due decreti: uno oggi con le misure sanitarie e uno domani con gli altri interventi. Del resto si era partiti da misure per 3,6 miliardi, poi erano diventate 7,5, poi erano salite a 10 miliardi, poi ancora a 12. Nell’ultima versione i miliardi sarebbero già diventati 16 sui 25 autorizzati dalla...

Ultimo aggiornamento: 07:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA